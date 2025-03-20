S7 приостановила продажу билетов на рейсы между Братском и Москвой
Авиакомпания S7 Airlines приостановила продажу билетов на рейсы между Братском и Москвой с датой вылета от 15 мая 2025 г. в связи с тем, что владелец аэропорта Братска поднял цену на керосин на 42%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.
Отмечается, что цена авиатоплива стала значительно выше рыночной, что может привести к значительному повышению стоимости билетов и снижению спроса на перелеты. Поэтому в настоящий момент продажи билетов на рейсы авиакомпании между Братском и Москвой, которые запланированы к выполнению с 15 мая, приостановлены. По данным перевозчика, с 2024 г. владелец аэропорта Братска отказал ему в хранении собственного топлива, а с марта 2025 г. увеличил цену на керосин на 42%.
20 марта губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что переговорил с руководством холдинга S7 и Росавиации, а также направил запрос в ФАС России, чтобы решить вопрос с возможной отменой авиарейсов из Братска в Москву. Он уточнил, что намерен проверить обоснованность цен на топливо в аэропорту.