S7 приостановила продажу билетов на рейсы между Братском и Москвой

Отмечается, что цена авиатоплива стала значительно выше рыночной, что может привести к значительному повышению стоимости билетов и снижению спроса на перелеты. Поэтому в настоящий момент продажи билетов на рейсы авиакомпании между Братском и Москвой, которые запланированы к выполнению с 15 мая, приостановлены. По данным перевозчика, с 2024 г. владелец аэропорта Братска отказал ему в хранении собственного топлива, а с марта 2025 г. увеличил цену на керосин на 42%.