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S7 приостановила продажу билетов на рейсы между Братском и Москвой

Ведомости

Авиакомпания S7 Airlines приостановила продажу билетов на рейсы между Братском и Москвой с датой вылета от 15 мая 2025 г. в связи с тем, что владелец аэропорта Братска поднял цену на керосин на 42%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

Отмечается, что цена авиатоплива стала значительно выше рыночной, что может привести к значительному повышению стоимости билетов и снижению спроса на перелеты. Поэтому в настоящий момент продажи билетов на рейсы авиакомпании между Братском и Москвой, которые запланированы к выполнению с 15 мая, приостановлены. По данным перевозчика, с 2024 г. владелец аэропорта Братска отказал ему в хранении собственного топлива, а с марта 2025 г. увеличил цену на керосин на 42%.

20 марта губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что переговорил с руководством холдинга S7 и Росавиации, а также направил запрос в ФАС России, чтобы решить вопрос с возможной отменой авиарейсов из Братска в Москву. Он уточнил, что намерен проверить обоснованность цен на топливо в аэропорту.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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