«Яковлев» получил одобрение Росавиации на серийное производство МС-21
Авиастроительная компания «Яковлев» получила одобрение Росавиации на серийное производство самолетов МС-21. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Комиссия агентства провела выездную проверку на соответствие системы обеспечения качества и системы управления безопасностью полетов компании требованиям федеральных авиационных правил. По итогам проверки «Яковлев» получил расширенный сертификат одобрения производственной организации № ФАВТ-И-11. В раздел «Перечень разрешенных работ» помимо самолета SSJ-100 вошел МС-21. В перечне указаны многофункциональный индикатор, интегрированная вычислительная система и бортовой брандмауэр.
3 марта министр промышленности и торговли России Антон Алиханов заявил, что импортозамещенные самолеты МС-21 с двигателями ПД-14 и SJ-100 с ПД-8 поднимутся в небо в течение первых шести месяцев 2025 г. Он уточнил, что после начнутся сертификационные летные испытания.
5 февраля Алиханов говорил, что в России планируется наладить ежегодный выпуск минимум 36 отечественных самолетов МС-21. В последующем стоит задача удвоить эти мощности – речь идет о планах по выходу на экспорт. Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов 24 января рассказал, что, согласно плану, серийное производство МС-21 начнется с 2026 г. Группа «Аэрофлот» также ожидает первых поставок самолетов МС-21 в 2026 г., сообщил в декабре 2024 г. директор департамента управления сетью и доходами компании Иван Батанов.