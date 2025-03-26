«Яковлев» получил одобрение Росавиации на серийное производство МС-21

5 февраля Алиханов говорил, что в России планируется наладить ежегодный выпуск минимум 36 отечественных самолетов МС-21. В последующем стоит задача удвоить эти мощности – речь идет о планах по выходу на экспорт. Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов 24 января рассказал, что, согласно плану, серийное производство МС-21 начнется с 2026 г. Группа «Аэрофлот» также ожидает первых поставок самолетов МС-21 в 2026 г., сообщил в декабре 2024 г. директор департамента управления сетью и доходами компании Иван Батанов.