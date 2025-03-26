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«Яковлев» получил одобрение Росавиации на серийное производство МС-21

Ведомости

Авиастроительная компания «Яковлев» получила одобрение Росавиации на серийное производство самолетов МС-21. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Комиссия агентства провела выездную проверку на соответствие системы обеспечения качества и системы управления безопасностью полетов компании требованиям федеральных авиационных правил. По итогам проверки «Яковлев» получил расширенный сертификат одобрения производственной организации № ФАВТ-И-11. В раздел «Перечень разрешенных работ» помимо самолета SSJ-100 вошел МС-21. В перечне указаны многофункциональный индикатор, интегрированная вычислительная система и бортовой брандмауэр.

3 марта министр промышленности и торговли России Антон Алиханов заявил, что импортозамещенные самолеты МС-21 с двигателями ПД-14 и SJ-100 с ПД-8 поднимутся в небо в течение первых шести месяцев 2025 г. Он уточнил, что после начнутся сертификационные летные испытания.

5 февраля Алиханов говорил, что в России планируется наладить ежегодный выпуск минимум 36 отечественных самолетов МС-21. В последующем стоит задача удвоить эти мощности – речь идет о планах по выходу на экспорт. Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов 24 января рассказал, что, согласно плану, серийное производство МС-21 начнется с 2026 г. Группа «Аэрофлот» также ожидает первых поставок самолетов МС-21 в 2026 г., сообщил в декабре 2024 г. директор департамента управления сетью и доходами компании Иван Батанов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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