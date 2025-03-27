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Италия положительно оценила возвращение Ariston контроля над российской «дочкой»

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Италия положительно оценила решение России вернуть компании Ariston Group операционный контроль над российской «дочкой». Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ.

После отмены временного управления компания Ariston Group объявила о возвращении контроля над российской «дочкой». Исполнительный председатель компании Паоло Мерлони приветствовал решение российских властей.

По словам Мерлони, Ariston Group возобновит взаимодействие с руководством местного подразделения и будет строго соблюдать все действующие санкционные ограничения.

26 марта президент РФ Владимир Путин отменил указ о временном управлении активами российского подразделения Ariston Group. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовых актов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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