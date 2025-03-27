Италия положительно оценила возвращение Ariston контроля над российской «дочкой»
Италия положительно оценила решение России вернуть компании Ariston Group операционный контроль над российской «дочкой». Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ.
После отмены временного управления компания Ariston Group объявила о возвращении контроля над российской «дочкой». Исполнительный председатель компании Паоло Мерлони приветствовал решение российских властей.
По словам Мерлони, Ariston Group возобновит взаимодействие с руководством местного подразделения и будет строго соблюдать все действующие санкционные ограничения.
26 марта президент РФ Владимир Путин отменил указ о временном управлении активами российского подразделения Ariston Group. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовых актов.