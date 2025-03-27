С апреля 2024 г. указом главы государства 100% долей ООО «Аристон термо Русь» были переданы под управление АО «Газпром бытовые системы». После этого итальянский МИД вызвал посла России Алексея Парамонова, потребовав разъяснений по передаче активов Ariston. В ответ российская сторона подчеркнула законность и обоснованность этого шага, объяснив его ответом на недружественные действия США и других стран, противоречащие нормам международного права.