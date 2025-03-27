Итальянская компания Ariston возобновит работу в России
Итальянская Ariston Group объявила о возвращении операционного контроля над своей российской «дочкой» после отмены временного управления. Об этом компания сообщила в официальном пресс-релизе.
Исполнительный председатель Ariston Group Паоло Мерлони приветствовал решение российских властей.
«Мы считаем, что это отражает признательность за десятилетия ответственных инвестиций и управления, нашу преданность более чем 300 российским сотрудникам и продолжающуюся деятельность местного подразделения компании», – заявил он.
По словам Мерлони, Ariston Group намерена возобновить взаимодействие с руководством местного подразделения, подчеркивая при этом, что будет строго соблюдать все действующие санкционные ограничения.
Также совет директоров компании пересмотрит решение, принятое в августе 2024 г., о выводе российского подразделения «Аристон термо Русь» из консолидированной отчетности и признании связанных с этим убытков.
Накануне президент РФ Владимир Путин исключил российскую «дочку» Ariston из списка компаний, перешедших под временное управление. Указ вступил в силу с момента его публикации.
С апреля 2024 г. указом главы государства 100% долей ООО «Аристон термо Русь» были переданы под управление АО «Газпром бытовые системы». После этого итальянский МИД вызвал посла России Алексея Парамонова, потребовав разъяснений по передаче активов Ariston. В ответ российская сторона подчеркнула законность и обоснованность этого шага, объяснив его ответом на недружественные действия США и других стран, противоречащие нормам международного права.