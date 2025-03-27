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Итальянская компания Ariston возобновит работу в России

Ведомости

Итальянская Ariston Group объявила о возвращении операционного контроля над своей российской «дочкой» после отмены временного управления. Об этом компания сообщила в официальном пресс-релизе.

Исполнительный председатель Ariston Group Паоло Мерлони приветствовал решение российских властей.

«Мы считаем, что это отражает признательность за десятилетия ответственных инвестиций и управления, нашу преданность более чем 300 российским сотрудникам и продолжающуюся деятельность местного подразделения компании», – заявил он.

По словам Мерлони, Ariston Group намерена возобновить взаимодействие с руководством местного подразделения, подчеркивая при этом, что будет строго соблюдать все действующие санкционные ограничения.

Также совет директоров компании пересмотрит решение, принятое в августе 2024 г., о выводе российского подразделения «Аристон термо Русь» из консолидированной отчетности и признании связанных с этим убытков.

Накануне президент РФ Владимир Путин исключил российскую «дочку» Ariston из списка компаний, перешедших под временное управление. Указ вступил в силу с момента его публикации.

С апреля 2024 г. указом главы государства 100% долей ООО «Аристон термо Русь» были переданы под управление АО «Газпром бытовые системы». После этого итальянский МИД вызвал посла России Алексея Парамонова, потребовав разъяснений по передаче активов Ariston. В ответ российская сторона подчеркнула законность и обоснованность этого шага, объяснив его ответом на недружественные действия США и других стран, противоречащие нормам международного права.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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