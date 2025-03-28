Wildberries позволит продавцам бессрочно отказаться от автоматических акций
Объединенная компания Wildberries и Russ с 9 апреля предоставит селлерам возможность бессрочно отказаться от участия в автоматических акциях. Об этом сообщили ТАСС в объединенной компании.
Для этого продавцам нужно будет воспользоваться функцией блокировки участия товаров в акциях. Ранее она действовала 30 дней, после чего настройки нужно было обновить. Теперь селлеры при установке блокировки смогут выбрать срок ее действия – семь дней, 30 дней или бессрочно. Если продавец выберет последнее, система не будет автоматически применять скидки по автоматическим акциям к этим товарам до снятия им ограничений.
В компании отметили, что изменения позволят селлерам ограничить участие отдельной продукции или всех товаров в акционных предложениях, если они считают, что это не соответствует их стратегии продаж. При этом возможность вручную принять участие в акциях сохраняется, продавец сможет подключиться к ним в любой момент. Изменения в механизм участия продавцов в акциях вносятся в соответствии с выданным предупреждением Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.
4 февраля ФАС вынесла предупреждения Wildberries и Ozon, согласно которому они должны обеспечить добровольный, прозрачный и прогнозируемый механизм участия продавцов в акциях, в том числе автоматических. По данным службы, маркетплейсы изменили условия проведения акций и стали автоматически включать товары в категорию распродажи без предварительного согласия продавцов и за их счет. В ФАС посчитали, что такие действия несут существенные риски для предпринимателей.
Wildberries и Ozon должны были изменить условия до 28 февраля 2025 г., иначе регулятор возбудил бы дела о нарушении антимонопольного законодательства. 5 марта служба продлила маркетплейсам срок исполнения предупреждения до конца марта.