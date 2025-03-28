Wildberries позволит продавцам бессрочно отказаться от автоматических акций

Для этого продавцам нужно будет воспользоваться функцией блокировки участия товаров в акциях. Ранее она действовала 30 дней, после чего настройки нужно было обновить. Теперь селлеры при установке блокировки смогут выбрать срок ее действия – семь дней, 30 дней или бессрочно. Если продавец выберет последнее, система не будет автоматически применять скидки по автоматическим акциям к этим товарам до снятия им ограничений.