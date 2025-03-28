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Wildberries позволит продавцам бессрочно отказаться от автоматических акций

Ведомости

Объединенная компания Wildberries и Russ с 9 апреля предоставит селлерам возможность бессрочно отказаться от участия в автоматических акциях. Об этом сообщили ТАСС в объединенной компании.

Для этого продавцам нужно будет воспользоваться функцией блокировки участия товаров в акциях. Ранее она действовала 30 дней, после чего настройки нужно было обновить. Теперь селлеры при установке блокировки смогут выбрать срок ее действия – семь дней, 30 дней или бессрочно. Если продавец выберет последнее, система не будет автоматически применять скидки по автоматическим акциям к этим товарам до снятия им ограничений.

В компании отметили, что изменения позволят селлерам ограничить участие отдельной продукции или всех товаров в акционных предложениях, если они считают, что это не соответствует их стратегии продаж. При этом возможность вручную принять участие в акциях сохраняется, продавец сможет подключиться к ним в любой момент. Изменения в механизм участия продавцов в акциях вносятся в соответствии с выданным предупреждением Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

4 февраля ФАС вынесла предупреждения Wildberries и Ozon, согласно которому они должны обеспечить добровольный, прозрачный и прогнозируемый механизм участия продавцов в акциях, в том числе автоматических. По данным службы, маркетплейсы изменили условия проведения акций и стали автоматически включать товары в категорию распродажи без предварительного согласия продавцов и за их счет. В ФАС посчитали, что такие действия несут существенные риски для предпринимателей.

Wildberries и Ozon должны были изменить условия до 28 февраля 2025 г., иначе регулятор возбудил бы дела о нарушении антимонопольного законодательства. 5 марта служба продлила маркетплейсам срок исполнения предупреждения до конца марта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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