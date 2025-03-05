ФАС продлила Ozon и Wildberries срок исполнения предупреждения по акциям
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России продлила маркетплейсам Ozon и Wildberries срок исполнения предупреждения об обеспечении прозрачного механизма участия продавцов в акциях. Об этом «Ведомостям» сообщили в службе.
«Предупреждения направлены на создание условий, при которых участие в проводимых акциях, в том числе автоматических, возможно только при условии подтверждения от продавца», – говорится в сообщении.
Маркетплейсы до 28 февраля подтвердили принятие мер по выполнению предупреждений, но попросили ФАС продлить сроки их выполнения до конца марта. Служба согласилась с ходатайствами Ozon и Wildberries, но пригрозила возбудить дела о нарушении антимонопольного законодательства при наличии оснований.
ФАС в начале февраля вынесла предупреждения Wildberries и Ozon о том, что маркетплейсы должны «обеспечить добровольный, прозрачный и прогнозируемый механизм участия продавцов в акциях, в том числе автоматических». Компании изменили условия проведения акций на своих площадках – они стали автоматически включать товары в категорию распродажи без предварительного согласия продавцов и за их счет.
«Такие действия несут существенные риски для предпринимателей: они лишаются права управлять ценами на собственные товары», – отмечали в антимонопольной службе.
Как пояснил «Ведомостям» руководитель Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров, на маркетплейсах есть скидки постоянных клиентов, которые площадка сама субсидирует. Но предупреждение выдано по другой практике – по «автоакциям» маркетплейсов. В такую автоакцию товары продавцов попадают с уже предустановленными сниженными ценами за счет продавца и без какого-либо субсидирования.