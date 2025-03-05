ФАС продлила Ozon и Wildberries срок исполнения предупреждения по акциям

ФАС в начале февраля вынесла предупреждения Wildberries и Ozon о том, что маркетплейсы должны «обеспечить добровольный, прозрачный и прогнозируемый механизм участия продавцов в акциях, в том числе автоматических». Компании изменили условия проведения акций на своих площадках – они стали автоматически включать товары в категорию распродажи без предварительного согласия продавцов и за их счет.