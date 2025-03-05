Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

ФАС продлила Ozon и Wildberries срок исполнения предупреждения по акциям

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России продлила маркетплейсам Ozon и Wildberries срок исполнения предупреждения об обеспечении прозрачного механизма участия продавцов в акциях. Об этом «Ведомостям» сообщили в службе.

«Предупреждения направлены на создание условий, при которых участие в проводимых акциях, в том числе автоматических, возможно только при условии подтверждения от продавца», – говорится в сообщении.

Маркетплейсы до 28 февраля подтвердили принятие мер по выполнению предупреждений, но попросили ФАС продлить сроки их выполнения до конца марта. Служба согласилась с ходатайствами Ozon и Wildberries, но пригрозила возбудить дела о нарушении антимонопольного законодательства при наличии оснований.

ФАС в начале февраля вынесла предупреждения Wildberries и Ozon о том, что маркетплейсы должны «обеспечить добровольный, прозрачный и прогнозируемый механизм участия продавцов в акциях, в том числе автоматических». Компании изменили условия проведения акций на своих площадках – они стали автоматически включать товары в категорию распродажи без предварительного согласия продавцов и за их счет.

«Такие действия несут существенные риски для предпринимателей: они лишаются права управлять ценами на собственные товары», – отмечали в антимонопольной службе.

Как пояснил «Ведомостям» руководитель Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров, на маркетплейсах есть скидки постоянных клиентов, которые площадка сама субсидирует. Но предупреждение выдано по другой практике – по «автоакциям» маркетплейсов. В такую автоакцию товары продавцов попадают с уже предустановленными сниженными ценами за счет продавца и без какого-либо субсидирования.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных