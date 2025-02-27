Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

ФАС не рассматривает вопрос сокращения числа ПВЗ Ozon и Wildberries

Ведомости

Функционирование большого числа пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов делает доступным для граждан широкий ассортимент товаров, поэтому вопрос о сокращении количества ПВЗ Ozon и Wildberries в городах России не рассматривается Федеральной антимонопольной службой (ФАС), сообщил представитель ведомства.

25 февраля «Ведомости» писали, что ФАС поручено разработать специальные антимонопольные требования к маркетпелейсам и определить критерии платформ, которые стоит считать «крупными». Такое решение было принято 20 февраля на заседании подкомиссии по совершенствованию контрольных и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при правкомиссии по проведению административной реформы. Протокол заседания есть в распоряжении редакции.

По словам источника «Ведомостей», присутствовавшего на заседании, речь идет о том, что ФАС должна проработать ограничения для крупных платформ в вопросах приоритетного продвижения собственных товаров маркетплейсов, количества ПВЗ и размера инвестиций в скидки и акции. На момент публикации материала 25 февраля ФАС, ФНС и Роспотребнадзор не ответили на запросы «Ведомостей».

27 февраля Федеральная антимонопольная служба сообщила «Ведомостям», что информация об ограничении ФАС числа ПВЗ Ozon и Wildberries в городах России не соответствует действительности. В ведомстве при этом подтвердили, что 20 февраля подкомиссия поручила службе проработать вопрос новых антимонопольных требований к маркетплейсам.

«Служба представит в правительство РФ проработанные предложения по установлению специальных требований к посредническим цифровым платформам, направленные на достижение максимальной прозрачности отношений между маркетплейсами и продавцами, а также критерии «крупных платформ», на которые такие требования будут распространяться», – говорится в сообщении ФАС.

В январе 2024 г. служба заявила, что Wildberries и Ozon занимают доминирующее положение на рынке маркетплейсов, их суммарная доля, по данным ведомства, составляла около 80%.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных