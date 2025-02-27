ФАС не рассматривает вопрос сокращения числа ПВЗ Ozon и Wildberries

По словам источника «Ведомостей», присутствовавшего на заседании, речь идет о том, что ФАС должна проработать ограничения для крупных платформ в вопросах приоритетного продвижения собственных товаров маркетплейсов, количества ПВЗ и размера инвестиций в скидки и акции. На момент публикации материала 25 февраля ФАС, ФНС и Роспотребнадзор не ответили на запросы «Ведомостей».