ФАС не рассматривает вопрос сокращения числа ПВЗ Ozon и Wildberries
Функционирование большого числа пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов делает доступным для граждан широкий ассортимент товаров, поэтому вопрос о сокращении количества ПВЗ Ozon и Wildberries в городах России не рассматривается Федеральной антимонопольной службой (ФАС), сообщил представитель ведомства.
25 февраля «Ведомости» писали, что ФАС поручено разработать специальные антимонопольные требования к маркетпелейсам и определить критерии платформ, которые стоит считать «крупными». Такое решение было принято 20 февраля на заседании подкомиссии по совершенствованию контрольных и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при правкомиссии по проведению административной реформы. Протокол заседания есть в распоряжении редакции.
По словам источника «Ведомостей», присутствовавшего на заседании, речь идет о том, что ФАС должна проработать ограничения для крупных платформ в вопросах приоритетного продвижения собственных товаров маркетплейсов, количества ПВЗ и размера инвестиций в скидки и акции. На момент публикации материала 25 февраля ФАС, ФНС и Роспотребнадзор не ответили на запросы «Ведомостей».
27 февраля Федеральная антимонопольная служба сообщила «Ведомостям», что информация об ограничении ФАС числа ПВЗ Ozon и Wildberries в городах России не соответствует действительности. В ведомстве при этом подтвердили, что 20 февраля подкомиссия поручила службе проработать вопрос новых антимонопольных требований к маркетплейсам.
«Служба представит в правительство РФ проработанные предложения по установлению специальных требований к посредническим цифровым платформам, направленные на достижение максимальной прозрачности отношений между маркетплейсами и продавцами, а также критерии «крупных платформ», на которые такие требования будут распространяться», – говорится в сообщении ФАС.
В январе 2024 г. служба заявила, что Wildberries и Ozon занимают доминирующее положение на рынке маркетплейсов, их суммарная доля, по данным ведомства, составляла около 80%.