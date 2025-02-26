ФАС придется внести новые антимонопольные требования к маркетплейсам

ФАС придется внести новые антимонопольные требования к маркетплейсамПравительственная подкомиссия поручила доработать законопроект о платформенной экономике
ФАС придется разработать специальные антимонопольные требования к маркетпелейсам и определить критерии платформ, которые стоит считать «крупными». Такое решение было принято 20 февраля 2025 г. на заседании подкомиссии по совершенствованию контрольных и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при правительственной комиссии по проведению административной реформы, которую курирует вице-премьер Дмитрий Григоренко. Доложить о результатах работы аппарату правительства ФАС должна до 6 марта 2025 г. Протокол заседания есть в распоряжении «Ведомостей».
По словам источника «Ведомостей», присутствовавшего на заседании, речь идет о том, что ФАС должна проработать ограничения для крупных платформ в вопросах приоритетного продвижения собственных товаров маркетплейсов, количества пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и размера инвестиций в скидки и акции.