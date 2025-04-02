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Суд принял обеспечительные меры по иску Wildberries к компании Бакальчука

Ведомости

Арбитражный суд Московской области принял обеспечительные меры на 713 млн руб. по иску Wildberries к компании «ВБ девелопмент» Владислава Бакальчука, следует из данных картотеки. Иск был принят к производству 20 февраля.

Сумму в 713 млн руб. озвучил 21 февраля «Интерфакс» со ссылкой на представителя РВБ (объединенной компании Russ и Wildberries). Претензии к ООО «ВБ девелопмент» связаны с неуплатой займа, выданного компанией Wildberries. Представитель компании заявил о просрочке.

27 марта «Ведомости» писали, что Wildberries подала в Арбитражный суд Москвы иск к «ВБ девелопмент» о взыскании задолженности в размере 42 млрд руб. Компания посчитала, что из «ВБ девеломпент» по личному указанию Бакальчука были выведены средства, направленные в рамках финансирования строительства логистических объектов Wildberries. Как отметили в компании, была обнаружена задолженность «ВБ девелопмент» перед Wildberries по более чем 60 договорам на выполнение функции техзаказчика.

В сентябре 2024 г. в объединенной компании Wildberries и оператора наружной рекламы Russ (ООО «РВБ») сообщили о намерении подать иск на 27 млрд руб. по более 60 невыполненным договорам со стороны «ВБ девелопмент». Уточнялось, что РВБ уведомила «ВБ девелопмент» об отказе от текущих соглашений и начала заключать договоры с новой дочерней структурой, которая выступит техническим заказчиком при возведении логоцентров. В ответ на это Бакальчук заявил, что заявления РВБ об одностороннем расторжении договора и замене застройщика не имеют юридической силы.

В конце января Бакальчук подал иск к Wildberries почти на 10 млрд руб. Речь о вознаграждении за «построенные объекты и выполненные работы, которые были завершены до приостановки выплат». Их стоимость, утверждает Бакальчук, была рассчитана по рыночной цене. По его словам, на словах его оппоненты в течение полугода находили формальные отговорки от уплаты этих средств и не предпринимали никаких действий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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