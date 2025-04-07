Путин оценил итоги «Аэрофлота» за 2024 год
Президент Владимир Путин оценил как хорошие итоги «Аэрофлота» за 2024 г. в ходе встречи с генеральным директором Сергеем Александровским. Показатель компании по перевозкам пассажиров вырос на 17%, сказал он в ходе доклада в Кремле.
«Плюс 17% – это хороший рост. <...> Поздравляю», – сказал Путин.
По словам Александровского, группа «Аэрофлот» перевезла 55 млн пассажиров за 2024 г., что на 17% больше, чем в 2023 г. За счет развития внутренних перевозок авиакомпания закончила год с долей рынка 42% с учетом иностранных перевозчиков.
Всего группа «Аэрофлот» выполняла полеты по 280 маршрутам в 2024 г., было введено 36 новых направлений, отчитался гендиректор компании.
5 марта стало известно, что группа впервые за четыре года получила чистую прибыль. По итогам 2024 г. она составила 55 млрд руб. по МСФО. Это ощутимое изменение в сравнении с 2023 г., который был закончен с убытком в 14 млрд руб.