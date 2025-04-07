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Путин оценил итоги «Аэрофлота» за 2024 год

Ведомости

Президент Владимир Путин оценил как хорошие итоги «Аэрофлота» за 2024 г. в ходе встречи с генеральным директором Сергеем Александровским. Показатель компании по перевозкам пассажиров вырос на 17%, сказал он в ходе доклада в Кремле.

«Плюс 17% – это хороший рост. <...> Поздравляю», – сказал Путин.

По словам Александровского, группа «Аэрофлот» перевезла 55 млн пассажиров за 2024 г., что на 17% больше, чем в 2023 г. За счет развития внутренних перевозок авиакомпания закончила год с долей рынка 42% с учетом иностранных перевозчиков.

Всего группа «Аэрофлот» выполняла полеты по 280 маршрутам в 2024 г., было введено 36 новых направлений, отчитался гендиректор компании.

5 марта стало известно, что группа впервые за четыре года получила чистую прибыль. По итогам 2024 г. она составила 55 млрд руб. по МСФО. Это ощутимое изменение в сравнении с 2023 г., который был закончен с убытком в 14 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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