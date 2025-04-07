Путин оценил итоги «Аэрофлота» за 2024 год

5 марта стало известно, что группа впервые за четыре года получила чистую прибыль. По итогам 2024 г. она составила 55 млрд руб. по МСФО. Это ощутимое изменение в сравнении с 2023 г., который был закончен с убытком в 14 млрд руб.