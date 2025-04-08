Самолет Superjet-100 с двигателями ПД-8 достиг максимальной высоты 11 300 метров
Опытный самолет Superjet-100 с отечественными двигателями ПД-8, разработанный Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, входит в «Ростех»), в ходе испытательного полета поднялся на максимальную высоту 11 300 метров. Об этом сообщается в Telegram-канале госкорпорации.
Полет продолжался 3 часа 13 минут. В ходе него была проверена газодинамическая устойчивость двигателей на высотах 3000, 7600, 9000 и 11 300 метров на различных скоростях. Кроме того, были выполнены расходные площадки на крейсерском эшелоне – горизонтальные полеты на постоянной скорости для оценки топливной эффективности самолета с новой маршевой силовой установкой.
На всех проверенных высотах, скоростях и режимах работы двигатели ПД-8 показали устойчивую работу. Всего во время летных испытаний самолет провел в воздухе около 11 часов.
Опытный образец самолета Superjet-100 с отечественными двигателями ПД-8 совершил первый полет 17 марта. Время пребывания самолета в воздухе составило около 40 минут. Его скорость достигла 500 км/ч, высота – до 3000 м. В полете проводилась оценка двигателей ПД-8 и газодинамической устойчивости на постоянных и переменных режимах.
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов уточнил, что состоявшийся полет подтверждает правильность инженерных расчетов госкорпорации и высокую готовность судна. Он указал на крайне сжатые сроки реализации по меркам мирового авиастроения. В частности, на осень 2025 г. запланировано получение сертификата типа на двигатель ПД-8.