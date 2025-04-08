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Самолет Superjet-100 с двигателями ПД-8 достиг максимальной высоты 11 300 метров

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Опытный самолет Superjet-100 с отечественными двигателями ПД-8, разработанный Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, входит в «Ростех»), в ходе испытательного полета поднялся на максимальную высоту 11 300 метров. Об этом сообщается в Telegram-канале госкорпорации.

Полет продолжался 3 часа 13 минут. В ходе него была проверена газодинамическая устойчивость двигателей на высотах 3000, 7600, 9000 и 11 300 метров на различных скоростях. Кроме того, были выполнены расходные площадки на крейсерском эшелоне – горизонтальные полеты на постоянной скорости для оценки топливной эффективности самолета с новой маршевой силовой установкой.

На всех проверенных высотах, скоростях и режимах работы двигатели ПД-8 показали устойчивую работу. Всего во время летных испытаний самолет провел в воздухе около 11 часов.

Опытный образец самолета Superjet-100 с отечественными двигателями ПД-8 совершил первый полет 17 марта. Время пребывания самолета в воздухе составило около 40 минут. Его скорость достигла 500 км/ч, высота – до 3000 м. В полете проводилась оценка двигателей ПД-8 и газодинамической устойчивости на постоянных и переменных режимах.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов уточнил, что состоявшийся полет подтверждает правильность инженерных расчетов госкорпорации и высокую готовность судна. Он указал на крайне сжатые сроки реализации по меркам мирового авиастроения. В частности, на осень 2025 г. запланировано получение сертификата типа на двигатель ПД-8.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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