Самолет Superjet-100 с двигателями ПД-8 достиг максимальной высоты 11 300 метров

Полет продолжался 3 часа 13 минут. В ходе него была проверена газодинамическая устойчивость двигателей на высотах 3000, 7600, 9000 и 11 300 метров на различных скоростях. Кроме того, были выполнены расходные площадки на крейсерском эшелоне – горизонтальные полеты на постоянной скорости для оценки топливной эффективности самолета с новой маршевой силовой установкой.