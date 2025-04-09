НМГ планирует приобрести компанию «Медиалогия»

Национальная Медиа Группа (НМГ) начала переговоры о возможности приобретения компании «Медиалогия» – одного из ключевых игроков на российском рынке автоматизированных решений для мониторинга и анализа СМИ и социальных медиа в режиме реального времени. Об этом сообщила генеральный директор НМГ Светлана Баланова, пишет РБК.