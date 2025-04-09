НМГ планирует приобрести компанию «Медиалогия»
Национальная Медиа Группа (НМГ) начала переговоры о возможности приобретения компании «Медиалогия» – одного из ключевых игроков на российском рынке автоматизированных решений для мониторинга и анализа СМИ и социальных медиа в режиме реального времени. Об этом сообщила генеральный директор НМГ Светлана Баланова, пишет РБК.
Покупка «Медиалогии», считает Баланова, дополняет деятельность НМГ, которая является одним из крупнейших производителей информационного и развлекательного контента в России. После сделки платформа продолжит специализироваться на создании инструментов для управления репутацией и минимизации информационных рисков, ориентированных на внешний рынок.
По словам Балановой, в НМГ видят значительный потенциал в развитии этого направления и намерены объединить компетенции для расширения продуктовой линейки в сфере управления репутацией и информационными рисками.
Согласно информации, указанной на сайте «Медиалогии», в настоящее время ее услугами пользуются ведущие коммерческие компании, государственные министерства и ведомства, администрации регионов. «Медиалогия» в автоматическом режиме занимается мониторингом около 250 000 платформ, включающих более 2,5 млрд аккаунтов соцмедиа.
В конце февраля «Ведомости» писали, что НМГ объединяет свои эфирные каналы в единый кластер. С 1 марта в него входят эфирные каналы холдинга «Рен ТВ», СТС, «Пятый канал», «Домашний», «Че», «СТС Love» и «СТС Kids».