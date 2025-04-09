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НМГ планирует приобрести компанию «Медиалогия»

Ведомости

Национальная Медиа Группа (НМГ) начала переговоры о возможности приобретения компании «Медиалогия» – одного из ключевых игроков на российском рынке автоматизированных решений для мониторинга и анализа СМИ и социальных медиа в режиме реального времени. Об этом сообщила генеральный директор НМГ Светлана Баланова, пишет РБК.

Покупка «Медиалогии», считает Баланова, дополняет деятельность НМГ, которая является одним из крупнейших производителей информационного и развлекательного контента в России. После сделки платформа продолжит специализироваться на создании инструментов для управления репутацией и минимизации информационных рисков, ориентированных на внешний рынок.

По словам Балановой, в НМГ видят значительный потенциал в развитии этого направления и намерены объединить компетенции для расширения продуктовой линейки в сфере управления репутацией и информационными рисками.

Согласно информации, указанной на сайте «Медиалогии», в настоящее время ее услугами пользуются ведущие коммерческие компании, государственные министерства и ведомства, администрации регионов. «Медиалогия» в автоматическом режиме занимается мониторингом около 250 000 платформ, включающих более 2,5 млрд аккаунтов соцмедиа.

В конце февраля «Ведомости» писали, что НМГ объединяет свои эфирные каналы в единый кластер. С 1 марта в него входят эфирные каналы холдинга «Рен ТВ», СТС, «Пятый канал», «Домашний», «Че», «СТС Love» и «СТС Kids».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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