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Минфин назвал базовый критерий для возврата иностранных компаний в Россию

Ведомости

Минфин России определил основной принцип для возвращения иностранных компаний на российский рынок. Возобновление деятельности возможно только на рыночных условиях с учетом особенностей конкретной отрасли. Об этом сообщил директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев.

По его словам, критерии могут различаться в зависимости от отрасли, этот процесс сейчас прорабатывается.

«Но, наверное, базовыми условиями должно являться то, что возврат происходит на рыночных условиях», – подчеркнул Яковлев (цитата по ТАСС).

18 марта президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), поручил правительству разработать механизм возвращения западного бизнеса. При этом глава государства подчеркнул необходимость обеспечения добросовестного ведения дел и внимательного мониторинга действий компаний, которые покинули Россию, «хлопнув дверью».

По словам Путина, вопрос возвращения иностранного бизнеса будет рассматриваться только при условии приоритетного положения российских предприятий. Если же ниши западных компаний уже заняты российским бизнесом, то «поезд ушел».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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