Минфин назвал базовый критерий для возврата иностранных компаний в Россию
Минфин России определил основной принцип для возвращения иностранных компаний на российский рынок. Возобновление деятельности возможно только на рыночных условиях с учетом особенностей конкретной отрасли. Об этом сообщил директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев.
По его словам, критерии могут различаться в зависимости от отрасли, этот процесс сейчас прорабатывается.
«Но, наверное, базовыми условиями должно являться то, что возврат происходит на рыночных условиях», – подчеркнул Яковлев (цитата по ТАСС).
18 марта президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), поручил правительству разработать механизм возвращения западного бизнеса. При этом глава государства подчеркнул необходимость обеспечения добросовестного ведения дел и внимательного мониторинга действий компаний, которые покинули Россию, «хлопнув дверью».
По словам Путина, вопрос возвращения иностранного бизнеса будет рассматриваться только при условии приоритетного положения российских предприятий. Если же ниши западных компаний уже заняты российским бизнесом, то «поезд ушел».