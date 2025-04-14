Путин: компаниям деревопереработки помогут выйти на новые рынки сбыта

В феврале «Ведомости» со ссылкой на данные консалтинговой компании Strategy Partners писали, что Россия в прошлом году увеличила поставки за рубеж фанеры – одного из ключевых экспортных продуктов ЛПК – примерно на 5% по сравнению с 2023 г. до 1,7 млн куб. м. Основными импортерами российской фанеры традиционно были Китай, Египет, США, Южная Корея и Турция. При этом в досанкционном 2021 г., согласно данным Федеральной таможенной службы, из России было экспортировано 3,04 млн куб. м.