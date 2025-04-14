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Путин: компаниям деревопереработки помогут выйти на новые рынки сбыта

Ведомости

Власти помогут российским производителям в сфере обработки и переработки древесины выстроить логистические потоки и выйти на новые рынки сбыта. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства о ситуации в лесопромышленном комплексе (ЛПК) и мерах поддержки отрасли.

«На долю России приходится пятая часть мировых запасов древесины, и мы обязательно будем развивать всю технологическую цепочку эффективного использования наших лесных богатств», – сказал Путин.

В числе приоритетных задач – укрепление технологической базы деревообработки, включая выпуск оборудования и техники. В целом, подчеркнул президент, лесная промышленность России «имеет хорошие перспективы и потенциал для уверенного роста».

В феврале «Ведомости» со ссылкой на данные консалтинговой компании Strategy Partners писали, что Россия в прошлом году увеличила поставки за рубеж фанеры – одного из ключевых экспортных продуктов ЛПК – примерно на 5% по сравнению с 2023 г. до 1,7 млн куб. м. Основными импортерами российской фанеры традиционно были Китай, Египет, США, Южная Корея и Турция. При этом в досанкционном 2021 г., согласно данным Федеральной таможенной службы, из России было экспортировано 3,04 млн куб. м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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