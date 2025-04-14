Путин: компаниям деревопереработки помогут выйти на новые рынки сбыта
Власти помогут российским производителям в сфере обработки и переработки древесины выстроить логистические потоки и выйти на новые рынки сбыта. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства о ситуации в лесопромышленном комплексе (ЛПК) и мерах поддержки отрасли.
«На долю России приходится пятая часть мировых запасов древесины, и мы обязательно будем развивать всю технологическую цепочку эффективного использования наших лесных богатств», – сказал Путин.
В числе приоритетных задач – укрепление технологической базы деревообработки, включая выпуск оборудования и техники. В целом, подчеркнул президент, лесная промышленность России «имеет хорошие перспективы и потенциал для уверенного роста».
В феврале «Ведомости» со ссылкой на данные консалтинговой компании Strategy Partners писали, что Россия в прошлом году увеличила поставки за рубеж фанеры – одного из ключевых экспортных продуктов ЛПК – примерно на 5% по сравнению с 2023 г. до 1,7 млн куб. м. Основными импортерами российской фанеры традиционно были Китай, Египет, США, Южная Корея и Турция. При этом в досанкционном 2021 г., согласно данным Федеральной таможенной службы, из России было экспортировано 3,04 млн куб. м.