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Экспорт фанеры из России в 2024 году начал восстанавливаться

Лесопромышленники стали расширять количество потребителей своей продукции
Георгий Бичашвили
Василий Милькин
Владимир Смирнов / ТАСС
Владимир Смирнов / ТАСС

Россия в 2024 г. увеличила поставки за рубеж фанеры, одного из ключевых экспортных продуктов лесопромышленного комплекса (ЛПК), примерно на 5% по сравнению с 2023 г. до 1,7 млн куб. м. Это следует из данных консалтинговой компании Strategy Partners, с которыми ознакомились «Ведомости».

Основными импортерами российской фанеры в 2024 г. традиционно были Китай, Египет, США, Южная Корея и Турция. На первые три страны в общей сложности приходится около 50% экспортных поставок. Представитель Минпромторга сказал «Ведомостям», что за 11 месяцев 2024 г. экспорт фанеры вырос на 5% год к году до 1,6 млн куб. м (данных за год пока нет).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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