Экспорт фанеры из России в 2024 году начал восстанавливаться

Основными импортерами российской фанеры в 2024 г. традиционно были Китай, Египет, США, Южная Корея и Турция. На первые три страны в общей сложности приходится около 50% экспортных поставок. Представитель Минпромторга сказал «Ведомостям», что за 11 месяцев 2024 г. экспорт фанеры вырос на 5% год к году до 1,6 млн куб. м (данных за год пока нет).