Экспорт фанеры из России в 2024 году начал восстанавливаться

Экспорт фанеры из России в 2024 году начал восстанавливатьсяЛесопромышленники стали расширять количество потребителей своей продукции
Россия в 2024 г. увеличила поставки за рубеж фанеры, одного из ключевых экспортных продуктов лесопромышленного комплекса (ЛПК), примерно на 5% по сравнению с 2023 г. до 1,7 млн куб. м. Это следует из данных консалтинговой компании Strategy Partners, с которыми ознакомились «Ведомости».
Основными импортерами российской фанеры в 2024 г. традиционно были Китай, Египет, США, Южная Корея и Турция. На первые три страны в общей сложности приходится около 50% экспортных поставок. Представитель Минпромторга сказал «Ведомостям», что за 11 месяцев 2024 г. экспорт фанеры вырос на 5% год к году до 1,6 млн куб. м (данных за год пока нет).
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