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FT: алмазная отрасль почти остановилась из-за введения пошлин Трампом

Ведомости

Алмазная отрасль, оцениваемая в $82 млрд, практически остановилась из-за введения пошлин президентом США Дональдом Трампом, сообщает The Financial Times. США остаются крупнейшим в мире потребителем алмазов, обеспечивая около половины мирового спроса.

Поставки из Антверпена – одного из ведущих мировых центров торговли драгоценными камнями – резко сократились на 85% после объявления новой тарифной политики. Участники рынка сравнивают текущие потрясения по масштабу с последствиями пандемии коронавируса.

Эксперты отмечают, что введение пошлин на импорт бриллиантов «не имеет практического смысла», поскольку это не приведет к увеличению их производства внутри страны. В США отсутствуют собственные алмазные рудники, а единственная часть цепочки поставок, представленная в стране, – это сертификация. Крупнейшее в мире сертифицирующее агентство, Gemological Institute of America (GIA), базируется в Калифорнии.

15 апреля появились сообщения о том, что Трамп может настоять на предоставлении привилегий для американских товаров в рамках торговых соглашений с партнерами. Например, странам, стремящимся избежать пошлин или заключить торговые сделки с США, придется закупать американский газ и говядину, снижать тарифы на товары из США, а также уменьшать налоговую нагрузку для компаний из Кремниевой долины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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