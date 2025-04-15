FT: алмазная отрасль почти остановилась из-за введения пошлин Трампом

15 апреля появились сообщения о том, что Трамп может настоять на предоставлении привилегий для американских товаров в рамках торговых соглашений с партнерами. Например, странам, стремящимся избежать пошлин или заключить торговые сделки с США, придется закупать американский газ и говядину, снижать тарифы на товары из США, а также уменьшать налоговую нагрузку для компаний из Кремниевой долины.