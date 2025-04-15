FT: алмазная отрасль почти остановилась из-за введения пошлин Трампом
Алмазная отрасль, оцениваемая в $82 млрд, практически остановилась из-за введения пошлин президентом США Дональдом Трампом, сообщает The Financial Times. США остаются крупнейшим в мире потребителем алмазов, обеспечивая около половины мирового спроса.
Поставки из Антверпена – одного из ведущих мировых центров торговли драгоценными камнями – резко сократились на 85% после объявления новой тарифной политики. Участники рынка сравнивают текущие потрясения по масштабу с последствиями пандемии коронавируса.
Эксперты отмечают, что введение пошлин на импорт бриллиантов «не имеет практического смысла», поскольку это не приведет к увеличению их производства внутри страны. В США отсутствуют собственные алмазные рудники, а единственная часть цепочки поставок, представленная в стране, – это сертификация. Крупнейшее в мире сертифицирующее агентство, Gemological Institute of America (GIA), базируется в Калифорнии.
15 апреля появились сообщения о том, что Трамп может настоять на предоставлении привилегий для американских товаров в рамках торговых соглашений с партнерами. Например, странам, стремящимся избежать пошлин или заключить торговые сделки с США, придется закупать американский газ и говядину, снижать тарифы на товары из США, а также уменьшать налоговую нагрузку для компаний из Кремниевой долины.