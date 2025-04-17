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/ Бизнес

Минцифры не видит активности от зарубежных вендоров по возвращению в Россию

Ведомости

Минцифры России не видит активности от зарубежных IT-вендоров в вопросе возвращения на российский рынок. Об этом заявил министр цифрового развития Максут Шадаев на годовом собрании Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт».

«Честно говоря, мы как регулятор, как министерство, со стороны крупных зарубежных вендоров не видим совсем», – уточнил Шадаев.

18 марта президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) поручил кабмину разработать механизм возвращения западного бизнеса в страну. Он уточнил, что этот процесс должен быть основан на принципах добросовестного ведения дел и мониторинга действий компаний, покинувших Россию, «хлопнув дверью». Путин добавил, что вопрос возвращения иностранного бизнеса будет рассматриваться при условии приоритетного положения российских предприятий.

15 апреля «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что РСПП создал рабочую группу, которая готовит предложения по условиям возобновления деятельности иностранных инвесторов в России. В ней помимо российских компаний состоят объединения иностранного бизнеса, такие как Американская торговая палата и Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Кроме того, отдельные предложения есть у «Деловой России», Торгово-промышленной палаты (ТПП) и «Опоры России».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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