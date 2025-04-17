Минцифры не видит активности от зарубежных вендоров по возвращению в Россию

15 апреля «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что РСПП создал рабочую группу, которая готовит предложения по условиям возобновления деятельности иностранных инвесторов в России. В ней помимо российских компаний состоят объединения иностранного бизнеса, такие как Американская торговая палата и Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Кроме того, отдельные предложения есть у «Деловой России», Торгово-промышленной палаты (ТПП) и «Опоры России».