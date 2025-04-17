Минцифры не видит активности от зарубежных вендоров по возвращению в Россию
Минцифры России не видит активности от зарубежных IT-вендоров в вопросе возвращения на российский рынок. Об этом заявил министр цифрового развития Максут Шадаев на годовом собрании Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт».
«Честно говоря, мы как регулятор, как министерство, со стороны крупных зарубежных вендоров не видим совсем», – уточнил Шадаев.
18 марта президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) поручил кабмину разработать механизм возвращения западного бизнеса в страну. Он уточнил, что этот процесс должен быть основан на принципах добросовестного ведения дел и мониторинга действий компаний, покинувших Россию, «хлопнув дверью». Путин добавил, что вопрос возвращения иностранного бизнеса будет рассматриваться при условии приоритетного положения российских предприятий.
15 апреля «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что РСПП создал рабочую группу, которая готовит предложения по условиям возобновления деятельности иностранных инвесторов в России. В ней помимо российских компаний состоят объединения иностранного бизнеса, такие как Американская торговая палата и Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Кроме того, отдельные предложения есть у «Деловой России», Торгово-промышленной палаты (ТПП) и «Опоры России».