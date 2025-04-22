Мишустин: уже 500 компаний сменили зарубежную прописку на российскую

По данным на 2024 г., с 2018 по 2024 г. процедуру редомициляции в Россию завершили в совокупности около 300 компаний, вместе с тем около 70% из них сменили юрисдикцию в 2023 г. За то время объявили о переводе бизнеса материнская компания «В контакте» – VK, золотодобытчики Polymetal, поставщик IТ-решений Softline