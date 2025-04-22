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Мишустин: уже 500 компаний сменили зарубежную прописку на российскую

Ведомости

Уже 500 организаций сменили зарубежную прописку на российскую в упрощенном порядке, заявил председатель правительства Михаил Мишустин во время стратегической сессии по инвестиционному климату и целевым моделям ведения бизнеса.

«Теперь они зарегистрированы в российских САР – специальных административных районах», – добавил Мишустин.

18 апреля группа «Эталон» получила официальное согласие на продолжение деятельности за пределами Кипра и представила документы на регистрацию в России в рамках редомициляции. «Эталон» зарегистрировался на острове Октябрьский в Калининградской области в качестве МКПАО «Эталон груп».

В январе холдинг Skillbox завершил процедуру редомициляции с Кипра тоже в Калининградскую область. В марте прошлого года холдинг «Русарго» подал документы в органы Кипра для редомициляции на остров Русский в Приморском крае. 17 февраля Московская биржа допустила к торгам акции «Русагро».

По данным на 2024 г., с 2018 по 2024 г. процедуру редомициляции в Россию завершили в совокупности около 300 компаний, вместе с тем около 70% из них сменили юрисдикцию в 2023 г. За то время объявили о переводе бизнеса материнская компания «В контакте» – VK, золотодобытчики Polymetal, поставщик IТ-решений Softline

Процесс редомициляции позволяет зарубежным компаниям сменить свой адрес и выбрать Российскую Федерацию в качестве страны регистрации. Его регулирует федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 290-ФЗ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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