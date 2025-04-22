Мишустин: уже 500 компаний сменили зарубежную прописку на российскую
Уже 500 организаций сменили зарубежную прописку на российскую в упрощенном порядке, заявил председатель правительства Михаил Мишустин во время стратегической сессии по инвестиционному климату и целевым моделям ведения бизнеса.
«Теперь они зарегистрированы в российских САР – специальных административных районах», – добавил Мишустин.
В январе холдинг Skillbox завершил процедуру редомициляции с Кипра тоже в Калининградскую область. В марте прошлого года холдинг «Русарго» подал документы в органы Кипра для редомициляции на остров Русский в Приморском крае. 17 февраля Московская биржа допустила к торгам акции «Русагро».
По данным на 2024 г., с 2018 по 2024 г. процедуру редомициляции в Россию завершили в совокупности около 300 компаний, вместе с тем около 70% из них сменили юрисдикцию в 2023 г. За то время объявили о переводе бизнеса материнская компания «В контакте» – VK, золотодобытчики Polymetal, поставщик IТ-решений Softline
Процесс редомициляции позволяет зарубежным компаниям сменить свой адрес и выбрать Российскую Федерацию в качестве страны регистрации. Его регулирует федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 290-ФЗ.