Структура Россельхозбанка получила 50% в «Авито»

Источники подтверждают: сделка носила коммерческий характер, хотя в ее структуре были использованы кредитные средства, привлеченные еще в 2022 г., когда Kismet приобрела «Авито» у южноафриканского холдинга Naspers за 151 млрд руб. Тогда Россельхозбанк выступил якорным кредитором. Точные параметры текущей сделки не раскрываются, но известно, что долговая нагрузка «Авито» сократилась – с 6 EBITDA в 2022 г. до 1 EBITDA на момент закрытия сделки.