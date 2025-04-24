Структура Россельхозбанка получила 50% в «Авито»
Один из крупнейших онлайн-сервисов объявлений «Авито» сменил структуру акционерного капитала – 50% компании перешли под управление структуры, связанной с Россельхозбанком. Об этом сообщил основатель Kismet Capital Group Иван Таврин на встрече с сотрудниками «Авито» 24 апреля, рассказали источники РБК. Позднее «Авито» подтвердило сделку.
По словам собеседников издания, Таврин активно участвовал в переговорах и лично объяснял командам «Авито» свою мотивацию: за 2,5 года после покупки он ощущает себя частью компании и берет на себя ответственность за сохранение корпоративной культуры при появлении нового акционера.
Источники подтверждают: сделка носила коммерческий характер, хотя в ее структуре были использованы кредитные средства, привлеченные еще в 2022 г., когда Kismet приобрела «Авито» у южноафриканского холдинга Naspers за 151 млрд руб. Тогда Россельхозбанк выступил якорным кредитором. Точные параметры текущей сделки не раскрываются, но известно, что долговая нагрузка «Авито» сократилась – с 6 EBITDA в 2022 г. до 1 EBITDA на момент закрытия сделки.
Федеральная антимонопольная служба уже одобрила сделку. Изменений в менеджменте «Авито» не планируется, совет директоров останется прежним.
«С учетом текущих темпов развития и показателей Avito стороны не планируют вносить каких-то изменений в действующий формат управления», – объяснил собеседник издания.
В пресс-релизе «Авито» говорится, что Россельхозбанк был выбран Kismet Capital Group как надежный финансовый партнер, который в роли кредитора демонстрировал заинтересованность в росте онлайн-сервиса и сохранении независимого развития компании.
31 марта стало известно, что «Авито» инвестирует в генеративный ИИ более 12 млрд руб. В компании отметили, что первые запуски продуктов с применением генеративного ИИ в прошлом году уже принесли компании 670 млн руб.