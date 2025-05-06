Вологодский губернатор Филимонов призвал «Северсталь» «зарыть топор войны»

24 февраля стало известно, что последний представитель «Северстали» покинул руководящие позиции в регионе. Речь шла об отставке мэра Череповца Вадима Германова, который занимал этот пост с 2019 г. По данным источников «Ведомостей», его уход был связан с «исчерпанием кредита доверия» со стороны губернатора. В этом городе находится основной актив «Северстали» – Череповецкий металлургический комбинат.