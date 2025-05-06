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Вологодский губернатор Филимонов призвал «Северсталь» «зарыть топор войны»

Ведомости

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов призвал компанию «Северсталь» прекратить конфликт. Об этом он заявил в интервью РБК. Глава региона подчеркнул, что власти настроены на конструктивный диалог. По его словам, текущая напряженность не должна перерастать в затяжное противостояние.

«Пора бы им зарыть топор войны и трудиться на благо людей, на вологжан, а не только во имя извлечения прибыли и сверхдоходов», – сказал Филимонов.

Он добавил, что намерен выстраивать отношения с бизнесом на принципах взаимного уважения. Но подчеркнул, что шаги, противоречащие логике партнерства, останутся под его контролем.

  • 24 февраля стало известно, что последний представитель «Северстали» покинул руководящие позиции в регионе. Речь шла об отставке мэра Череповца Вадима Германова, который занимал этот пост с 2019 г. По данным источников «Ведомостей», его уход был связан с «исчерпанием кредита доверия» со стороны губернатора. В этом городе находится основной актив «Северстали» – Череповецкий металлургический комбинат.

  • Сообщалось, что претензии Филимонова к компании включают вопросы экологической безопасности и недостаточные инвестиции в развитие Вологодской области.

  • Владельцы «Северстали» отвергали эти обвинения. Глава компании Алексей Мордашов подчеркивал, что «Северсталь» остается крупнейшим инвестором региона, ежегодно вкладывая в его развитие около 2 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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