Вологодский губернатор Филимонов призвал «Северсталь» «зарыть топор войны»
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов призвал компанию «Северсталь» прекратить конфликт. Об этом он заявил в интервью РБК. Глава региона подчеркнул, что власти настроены на конструктивный диалог. По его словам, текущая напряженность не должна перерастать в затяжное противостояние.
«Пора бы им зарыть топор войны и трудиться на благо людей, на вологжан, а не только во имя извлечения прибыли и сверхдоходов», – сказал Филимонов.
Он добавил, что намерен выстраивать отношения с бизнесом на принципах взаимного уважения. Но подчеркнул, что шаги, противоречащие логике партнерства, останутся под его контролем.
24 февраля стало известно, что последний представитель «Северстали» покинул руководящие позиции в регионе. Речь шла об отставке мэра Череповца Вадима Германова, который занимал этот пост с 2019 г. По данным источников «Ведомостей», его уход был связан с «исчерпанием кредита доверия» со стороны губернатора. В этом городе находится основной актив «Северстали» – Череповецкий металлургический комбинат.
Сообщалось, что претензии Филимонова к компании включают вопросы экологической безопасности и недостаточные инвестиции в развитие Вологодской области.
- Владельцы «Северстали» отвергали эти обвинения. Глава компании Алексей Мордашов подчеркивал, что «Северсталь» остается крупнейшим инвестором региона, ежегодно вкладывая в его развитие около 2 млрд руб.