В России выросло производство сливочного масла и мороженого

По словам генерального директора Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артема Белова, увеличение выпуска молочной продукции связано в том числе с повышением спроса на фоне роста доходов населения. К концу года ожидается еще больший прирост спроса и темпов выпуска продукции.