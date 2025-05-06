В России выросло производство сливочного масла и мороженого
В России за I квартал производство молочной продукции выросло на 3,7%, сообщает пресс-служба Минсельхоза.
- Предприятия выпустили свыше 1,5 млн т питьевого молока.
По словам генерального директора Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артема Белова, увеличение выпуска молочной продукции связано в том числе с повышением спроса на фоне роста доходов населения. К концу года ожидается еще больший прирост спроса и темпов выпуска продукции.
Согласно данным Минэкономразвития, недельная инфляция на 30 апреля составляет 0,11%. Цены на молоко и молочную продукцию увеличились на 0,1%, а на сливочное масло – на 0,2%.