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В России выросло производство сливочного масла и мороженого

Ведомости

В России за I квартал производство молочной продукции выросло на 3,7%, сообщает пресс-служба Минсельхоза.

  • Предприятия выпустили свыше 1,5 млн т питьевого молока.

  • Также произведено 83 300 т сливочного масла (+4,3% к уровню прошлого года).

  • 121 800 т творога (+2,5%).

  • 124 900 т мороженого (+2,1%). 202 100 т йогурта (+2,5%).

  • 49 200 т сухих молока и сливок (+19,5%).

    • По словам генерального директора Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артема Белова, увеличение выпуска молочной продукции связано в том числе с повышением спроса на фоне роста доходов населения. К концу года ожидается еще больший прирост спроса и темпов выпуска продукции.

    Согласно данным Минэкономразвития, недельная инфляция на 30 апреля составляет 0,11%. Цены на молоко и молочную продукцию увеличились на 0,1%, а на сливочное масло – на 0,2%. 

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    На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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    Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

    Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

    Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

    Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

    Электронная почта: news@vedomosti.ru

    Телефон: +7 495 956-34-58

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