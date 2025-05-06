Старовойт: в ходе проверки были обнаружены неисправности у 233 танкеров из 1333
В России завершена проверка 1333 танкеров на соответствие техническим требованиям, сообщил глава Минтранса РФ Роман Старовойт. По его словам, в ходе инспекции были зафиксированы нарушения на 230 судах, передают «РИА Новости».
Владельцам танкеров, где были обнаружены проблемы, предписано провести внеочередное освидетельствование для устранения выявленных недочетов в установленные сроки.
23 января президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Савельеву провести ревизию нормативной базы осуществления морских и речных перевозок нефтепродуктов.
Позднее в конце марта Ространснадзор проверил безопасность объектов водного транспорта в Азово-Черноморском бассейне после разлива нефтепродуктов из-за крушения танкеров в Керченском проливе. Основная задача проверок состояла в том, чтобы обеспечить выполнение требований по предотвращению загрязнения морской акватории нефтью и нефтепродуктами.