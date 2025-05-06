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Старовойт: в ходе проверки были обнаружены неисправности у 233 танкеров из 1333

Ведомости

В России завершена проверка 1333 танкеров на соответствие техническим требованиям, сообщил глава Минтранса РФ Роман Старовойт. По его словам, в ходе инспекции были зафиксированы нарушения на 230 судах, передают «РИА Новости».

Владельцам танкеров, где были обнаружены проблемы, предписано провести внеочередное освидетельствование для устранения выявленных недочетов в установленные сроки.

23 января президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Савельеву провести ревизию нормативной базы осуществления морских и речных перевозок нефтепродуктов.

Позднее в конце марта Ространснадзор проверил безопасность объектов водного транспорта в Азово-Черноморском бассейне после разлива нефтепродуктов из-за крушения танкеров в Керченском проливе. Основная задача проверок состояла в том, чтобы обеспечить выполнение требований по предотвращению загрязнения морской акватории нефтью и нефтепродуктами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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