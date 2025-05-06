Старовойт: в ходе проверки были обнаружены неисправности у 233 танкеров из 1333

Позднее в конце марта Ространснадзор проверил безопасность объектов водного транспорта в Азово-Черноморском бассейне после разлива нефтепродуктов из-за крушения танкеров в Керченском проливе. Основная задача проверок состояла в том, чтобы обеспечить выполнение требований по предотвращению загрязнения морской акватории нефтью и нефтепродуктами.