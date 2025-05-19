Xiaomi планирует инвестировать $6,9 млрд в разработку микрочипов для смартфонов
Китайская компания Xiaomi в ближайшее десятилетие планирует инвестировать 50 млрд юаней ($6,9 млрд) в разработку собственных микрочипов для мобильных телефонов. Об этом сообщает Reuters.
По его словам, 22 мая состоится презентация электромобиля YU7, который, как ожидается, сможет составить конкуренцию Model Y от Tesla на китайском рынке. В то же день Xiaomi представит свой первый процессор, Xring O.
«Чипы – это высота, на которую нам необходимо взобраться, и сложное сражение, которого мы не сможем избежать, если хотим стать великой технологической компанией», – написал основатель и генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь в социальной сети Weibo.