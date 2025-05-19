Xiaomi планирует инвестировать $6,9 млрд в разработку микрочипов для смартфонов

В феврале показатели по производству чипов для искусственного интеллекта (ИИ) также нарастила компания Huawei. Компания увеличила «урожайность» – процент функциональных чипов на своей производственной линии – для своих новейших ИИ-чипов до почти 40%, что вдвое больше по сравнению с 20% годом ранее.