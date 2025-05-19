Объединенная вагонная компания реорганизует работу завода в Ленобласти
Объединенная вагонная компания (ОВК) реорганизует работу завода в Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе производителя.
Реорганизация затронет производственные процессы Тихвинского вагоностроительного завода (ТВСЗ), а также программы научно-исследовательских разработок «с целью утверждения новой продуктовой линейки и выпуска комплектующих железнодорожного назначения».
«Планируется возобновить выпуск фитинговых платформ, думпкаров и крытых вагонов. Однако планируемый объем производства оценивается существенно ниже предыдущих периодов», – говорится в сообщении. Компания сообщила, что столкнулась с вызовами в виде снижения объемов перевозки по сети ОАО «РЖД», с профицитом парка вагонов более чем в 300 000 единиц, а также существенным повышением ключевой ставки ЦБ.
Производитель отмечает критическую «усталость» оборудования, предельный износ узлов, механизмов, модулей управления, сложности с формированием базы уникальных запасных частей.
Отмечалось снижение погрузки угля, нефти и нефтепродуктов, железной руды, строительных грузов, черных металлов. Потери в части строительных грузов, угля и металлургической продукции РЖД связывает с сокращением спроса со стороны отраслей экономики, потребляющих эти материалы и сырье.
Вместе с тем был отмечен рост погрузки химических и минеральных удобрений, руд цветных металлов. РЖД зафиксировала рост экспорта на восточном направлении – на 4,1% в отчетном периоде.