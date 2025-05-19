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Объединенная вагонная компания реорганизует работу завода в Ленобласти

Ведомости

Объединенная вагонная компания (ОВК) реорганизует работу завода в Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе производителя.

Реорганизация затронет производственные процессы Тихвинского вагоностроительного завода (ТВСЗ), а также программы научно-исследовательских разработок «с целью утверждения новой продуктовой линейки и выпуска комплектующих железнодорожного назначения».

«Планируется возобновить выпуск фитинговых платформ, думпкаров и крытых вагонов. Однако планируемый объем производства оценивается существенно ниже предыдущих периодов», – говорится в сообщении. Компания сообщила, что столкнулась с вызовами в виде снижения объемов перевозки по сети ОАО «РЖД», с профицитом парка вагонов более чем в 300 000 единиц, а также существенным повышением ключевой ставки ЦБ.

Производитель отмечает критическую «усталость» оборудования, предельный износ узлов, механизмов, модулей управления, сложности с формированием базы уникальных запасных частей.

«Ведомости» со ссылкой на данные РЖД писали, что погрузка на сети ОАО в апреле 2025 г. снизилась на 8,6% в годовом выражении до 92,9 млн т. За четыре месяца текущего года показатель сократился на 6,8% до 370,6 млн т.

Отмечалось снижение погрузки угля, нефти и нефтепродуктов, железной руды, строительных грузов, черных металлов. Потери в части строительных грузов, угля и металлургической продукции РЖД связывает с сокращением спроса со стороны отраслей экономики, потребляющих эти материалы и сырье.

Вместе с тем был отмечен рост погрузки химических и минеральных удобрений, руд цветных металлов. РЖД зафиксировала рост экспорта на восточном направлении – на 4,1% в отчетном периоде.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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