Объединенная вагонная компания реорганизует работу завода в Ленобласти

«Ведомости» со ссылкой на данные РЖД писали, что погрузка на сети ОАО в апреле 2025 г. снизилась на 8,6% в годовом выражении до 92,9 млн т. За четыре месяца текущего года показатель сократился на 6,8% до 370,6 млн т.