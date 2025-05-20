ФАС выявила картель на 1,2 млрд рублей в сфере поставок медицинских товаров

18 апреля ФАС сообщила о раскрытии другого картеля на 444 млн руб., связанного с торгами для нужд московских государственных учреждений. Тогда речь шла о поставках стройматериалов, оборудования, инструментов и спецодежды. Ведомство возбудило дело в отношении 12 хозяйствующих субъектов. По данным ФАС, участники использовали схему «таран», манипулируя ценовыми показателями для обеспечения победы заранее выбранного участника.