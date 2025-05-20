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ФАС выявила картель на 1,2 млрд рублей в сфере поставок медицинских товаров

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба России обнаружила картель на сумму 1,2 млрд руб. Признаки нарушений выявили в ходе анализа торгов по поставке медицинских инструментов и расходных материалов на территории всей страны, сообщили в пресс-службе ведомства.

ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении трех компаний: ООО «Фокус», ООО «Отримед» и ООО «Экстравижн».

«Служба подозревает организации в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах», – пояснили в ФАС.

В случае подтверждения вины компаниям могут быть назначены оборотные штрафы, размер которых зависит от масштаба нарушений и суммы контрактов.

18 апреля ФАС сообщила о раскрытии другого картеля на 444 млн руб., связанного с торгами для нужд московских государственных учреждений. Тогда речь шла о поставках стройматериалов, оборудования, инструментов и спецодежды. Ведомство возбудило дело в отношении 12 хозяйствующих субъектов. По данным ФАС, участники использовали схему «таран», манипулируя ценовыми показателями для обеспечения победы заранее выбранного участника.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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