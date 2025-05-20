ФАС выявила картель на 1,2 млрд рублей в сфере поставок медицинских товаров
Федеральная антимонопольная служба России обнаружила картель на сумму 1,2 млрд руб. Признаки нарушений выявили в ходе анализа торгов по поставке медицинских инструментов и расходных материалов на территории всей страны, сообщили в пресс-службе ведомства.
ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении трех компаний: ООО «Фокус», ООО «Отримед» и ООО «Экстравижн».
«Служба подозревает организации в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах», – пояснили в ФАС.
В случае подтверждения вины компаниям могут быть назначены оборотные штрафы, размер которых зависит от масштаба нарушений и суммы контрактов.
18 апреля ФАС сообщила о раскрытии другого картеля на 444 млн руб., связанного с торгами для нужд московских государственных учреждений. Тогда речь шла о поставках стройматериалов, оборудования, инструментов и спецодежды. Ведомство возбудило дело в отношении 12 хозяйствующих субъектов. По данным ФАС, участники использовали схему «таран», манипулируя ценовыми показателями для обеспечения победы заранее выбранного участника.