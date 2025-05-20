Генеральным директором S7 Airlines назначен Игорь Мельхов
Генеральным директором авиакомпании «Сибирь», работающей под брендом S7, назначен Игорь Мельхов. Он сменил на этом посту Вадима Клебанова, который возглавлял компанию с 2019 г. Это следует из данных ЕГРЮЛа. Изменения были внесены в реестр 19 мая.
Мельхов в 2014–2016 гг. работал в компании старшим пилотом-инструктором летной группы. А с конца 2019 г. занимал должность заместителя летного директора S7.
S7 Airlines – крупнейшая частная авиакомпания. Маршрутная сеть авиакомпании выстроена на базе авиатранспортных узлов, расположенных в аэропортах «Домодедово» (Москва) и «Толмачево» (Новосибирск). Штаб-квартира находится в Новосибирске. В декабре 2019 г. S7 Group завершила объединение своих авиакомпаний «Сибирь» и «Глобус», начатое осенью 2019 г. Перевозки продолжились под брендом S7.