Генеральным директором S7 Airlines назначен Игорь Мельхов

В 2024 г. пассажиропоток S7 снизился на 3 млн человек. Этот показатель падает третий год подряд. Так, в 2023 г. компания перевезла 15,9 млн человек, в 2022 г. – 17 млн, а в 2021 г. – 17,8 млн человек.