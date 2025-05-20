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Генеральным директором S7 Airlines назначен Игорь Мельхов

Ведомости

Генеральным директором авиакомпании «Сибирь», работающей под брендом S7, назначен Игорь Мельхов. Он сменил на этом посту Вадима Клебанова, который возглавлял компанию с 2019 г. Это следует из данных ЕГРЮЛа. Изменения были внесены в реестр 19 мая.

Мельхов в 2014–2016 гг. работал в компании старшим пилотом-инструктором летной группы. А с конца 2019 г. занимал должность заместителя летного директора S7.

В 2024 г. пассажиропоток S7 снизился на 3 млн человек. Этот показатель падает третий год подряд. Так, в 2023 г. компания перевезла 15,9 млн человек, в 2022 г. – 17 млн, а в 2021 г. – 17,8 млн человек.

S7 Airlines – крупнейшая частная авиакомпания. Маршрутная сеть авиакомпании выстроена на базе авиатранспортных узлов, расположенных в аэропортах «Домодедово» (Москва) и «Толмачево» (Новосибирск). Штаб-квартира находится в Новосибирске. В декабре 2019 г. S7 Group завершила объединение своих авиакомпаний «Сибирь» и «Глобус», начатое осенью 2019 г. Перевозки продолжились под брендом S7.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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