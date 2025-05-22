ФАС согласовала торговые политики производителей минудобрений
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала торговые политики производителей минудобрений. Предельные цены на их товары остались на уровне 2022 г., сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
ФАС напомнила, что производители минеральных удобрений должны были направить в ведомство торговые политики в срок до 16 мая 2025 г. Такое требование возникло в связи с принятием постановления правительства о квотах на вывоз минеральных удобрений, действующих с июня по ноябрь 2025 г. В документах содержатся и предельные цены на продукцию.
По данным ведомства, во время мониторинга стоимости товара на рынке нарушений также не было выявлено. При этом, сославшись на сведения Петербургской биржи, ФАС подчеркнула, что объем заключенных договоров по торговле минеральными удобрениями в апреле 2025 г. увеличился в 4,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
6 мая 2023 г. надзорное ведомство приняло решение о продлении фиксации цен на минеральные удобрения на внутреннем рынке. Квоты на вывоз азотных и сложных удобрений были введены с 1 декабря 2021 г. в качестве одной из мер по сдерживанию роста цен на продовольствие в России. Они предусматривали уровень цен на уровне не выше за период май – июль 2021 г. и их индексацию в июне, сентябре 2022 г. В 2023 и 2024 гг. индексация не проводилась.