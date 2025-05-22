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ФАС согласовала торговые политики производителей минудобрений

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала торговые политики производителей минудобрений. Предельные цены на их товары остались на уровне 2022 г., сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

ФАС напомнила, что производители минеральных удобрений должны были направить в ведомство торговые политики в срок до 16 мая 2025 г. Такое требование возникло в связи с принятием постановления правительства о квотах на вывоз минеральных удобрений, действующих с июня по ноябрь 2025 г. В документах содержатся и предельные цены на продукцию.

По данным ведомства, во время мониторинга стоимости товара на рынке нарушений также не было выявлено. При этом, сославшись на сведения Петербургской биржи, ФАС подчеркнула, что объем заключенных договоров по торговле минеральными удобрениями в апреле 2025 г. увеличился в 4,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

6 мая 2023 г. надзорное ведомство приняло решение о продлении фиксации цен на минеральные удобрения на внутреннем рынке. Квоты на вывоз азотных и сложных удобрений были введены с 1 декабря 2021 г. в качестве одной из мер по сдерживанию роста цен на продовольствие в России. Они предусматривали уровень цен на уровне не выше за период май – июль 2021 г. и их индексацию в июне, сентябре 2022 г. В 2023 и 2024 гг. индексация не проводилась.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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