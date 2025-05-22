СД «Газпрома» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год

В последний раз компания выплачивала дивиденды в 2022 г. Тогда «Газпром» впервые в своей истории выплатил дивиденды за первое полугодие после того, как по итогам 2021 г. компания решила дивиденды не начислять. До этого «Газпром» неизменно с 1999 г. выплачивал акционерам дивиденды по итогам года.