СД «Газпрома» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год

СД «Газпрома» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 годАкции на Мосбирже упали в цене на фоне новостей
Совет директоров «Газпрома» принял решение не выплачивать дивиденды по итогам 2024 г. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Годовое собрание акционеров пройдет в заочной форме 26 июня.
На фоне рекомендации акции «Газпрома» на Мосбирже упали на 3,4%, цена снизилась до 131,86 за бумагу на 15:50 мск.
Дивидендная политика «Газпрома» предусматривает выплату дивидендов в размере 50% скорректированной чистой прибыли по международным стандарта финансовой отчетности. При этом дивиденды могут быть снижены, если показатель долговой нагрузки компании превышает 2,5.
В последний раз компания выплачивала дивиденды в 2022 г. Тогда «Газпром» впервые в своей истории выплатил дивиденды за первое полугодие после того, как по итогам 2021 г. компания решила дивиденды не начислять. До этого «Газпром» неизменно с 1999 г. выплачивал акционерам дивиденды по итогам года.
19 мая вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что «Газпром» проработает условия нового газового контракта с Сербией. По его словам, этот вопрос обсуждался на уровне президентов. Сейчас «Газпром» занимается согласованием деталей.