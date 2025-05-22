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СД «Газпрома» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год

Акции на Мосбирже упали в цене на фоне новостей
Ведомости

Совет директоров «Газпрома» принял решение не выплачивать дивиденды по итогам 2024 г. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Годовое собрание акционеров пройдет в заочной форме 26 июня.

На фоне рекомендации акции «Газпрома» на Мосбирже упали на 3,4%, цена снизилась до 131,86 за бумагу на 15:50 мск.

Дивидендная политика «Газпрома» предусматривает выплату дивидендов в размере 50% скорректированной чистой прибыли по международным стандарта финансовой отчетности. При этом дивиденды могут быть снижены, если показатель долговой нагрузки компании превышает 2,5.

В последний раз компания выплачивала дивиденды в 2022 г. Тогда «Газпром» впервые в своей истории выплатил дивиденды за первое полугодие после того, как по итогам 2021 г. компания решила дивиденды не начислять. До этого «Газпром» неизменно с 1999 г. выплачивал акционерам дивиденды по итогам года.

19 мая вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что  «Газпром» проработает условия нового газового контракта с Сербией. По его словам, этот вопрос обсуждался на уровне президентов. Сейчас «Газпром» занимается согласованием деталей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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