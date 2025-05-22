В «Татнефти» заявили об обеспеченности ресурсами не менее чем на 200 лет

«Наш потенциал не то что не исчерпывается – он растет с каждым годом, и мы продолжаем работу в этом направлении. Сегодня у нас под ногами здесь 6-7 млрд т нефти запасов. И нам нужны только технологии для их разработки», – отметил гендиректор «Татнефти».