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В «Татнефти» заявили об обеспеченности ресурсами не менее чем на 200 лет

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Нефтяных ресурсов «Татнефти» хватит еще более чем на 200 лет, если уровень добычи останется прежним, заявил глава компании Наиль Маганов на годовом общем собрании акционеров, передает ТАСС. Гендиректор подчеркнул, что «это не предел».

Маганов представил данные, согласно которым объем запасов нефти компании достигает 10,5 млрд т. Из них 58% относятся к невовлеченные запасы, 11% – к текущим извлекаемым, а 31% – количество уже добытого ресурса (накопленная добыча). Потенциал «Татнефти» может использоваться шире, чем сейчас, объясняет глава компании, но «сдерживает его только сделка ОПЕК+».

«Наш потенциал не то что не исчерпывается – он растет с каждым годом, и мы продолжаем работу в этом направлении. Сегодня у нас под ногами здесь 6-7 млрд т нефти запасов. И нам нужны только технологии для их разработки», – отметил гендиректор «Татнефти».

По словам Маганова, компания сумела снизить стоимость нефтяного бурения на 50%, а затраты на эксплуатацию месторождений сейчас в четыре раза ниже, чем в среднем по отрасли. Этого удалось добиться с помощью метода увеличения нефтеотдачи, который увеличивает извлекаемые запасы: каждый процент коэффициента извлечения нефти – 100 млн т ресурса.

22 мая акционеры «Татнефти» утвердили дивиденды в размере 43,11 руб. за акцию. Уже выплачена сумма в 55,59 руб. за акцию. Общий результат (98,7 руб. за акцию) соответствует 75% прибыли за 2024 г. по международному стандарту финансовой отчетности (МСФО) – 306,14 млрд руб. и 91% прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) – 251,4 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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