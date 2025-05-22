В «Татнефти» заявили об обеспеченности ресурсами не менее чем на 200 лет
Маганов представил данные, согласно которым объем запасов нефти компании достигает 10,5 млрд т. Из них 58% относятся к невовлеченные запасы, 11% – к текущим извлекаемым, а 31% – количество уже добытого ресурса (накопленная добыча). Потенциал «Татнефти» может использоваться шире, чем сейчас, объясняет глава компании, но «сдерживает его только сделка ОПЕК+».
«Наш потенциал не то что не исчерпывается – он растет с каждым годом, и мы продолжаем работу в этом направлении. Сегодня у нас под ногами здесь 6-7 млрд т нефти запасов. И нам нужны только технологии для их разработки», – отметил гендиректор «Татнефти».
По словам Маганова, компания сумела снизить стоимость нефтяного бурения на 50%, а затраты на эксплуатацию месторождений сейчас в четыре раза ниже, чем в среднем по отрасли. Этого удалось добиться с помощью метода увеличения нефтеотдачи, который увеличивает извлекаемые запасы: каждый процент коэффициента извлечения нефти – 100 млн т ресурса.
22 мая акционеры «Татнефти» утвердили дивиденды в размере 43,11 руб. за акцию. Уже выплачена сумма в 55,59 руб. за акцию. Общий результат (98,7 руб. за акцию) соответствует 75% прибыли за 2024 г. по международному стандарту финансовой отчетности (МСФО) – 306,14 млрд руб. и 91% прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) – 251,4 млрд руб.