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Хейли Бибер продала свой косметический бренд Rhode за $1 млрд

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Американская модель Хейли Бибер продала свой бренд косметики и средств по уходу за кожей Rhode компании Elf Beauty за $1 млрд. Об этом сообщает Reuters.

Сделка включает $800 млн, которые будут выплачены акционерам Rhode наличными и акциями, а также дополнительные $200 млн в виде бонусов при выполнении определенных условий, связанных с будущими результатами компании. Закрытие сделки ожидается до конца 2025 г. По ее условиям Бибер сохранит позицию главного креативного директора марки.

Агентство указало, что для Elf сделка ознаменует смену стратегии, поскольку компания, которая традиционно работала в массовом сегменте, выйдет на премиальный рынок. Это произойдет на фоне снижения спроса в бюджетном сегменте из-за устойчивой высокой инфляции. Rhode был основан в 2022 г. и, напротив, получил свою известность за счет бальзамов для губ, которые активно продвигались в TikTok. Бренд продает свою продукцию через свой веб-сайт или поп-ап магазины.

Сама Бибер на своей странице в Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) рассказала о начале сотрудничества с Elf Beauty. По ее словам, это будет новая глава в истории Rhode. Основательница бренда поблагодарила свою команду и людей, которые поддерживают ее компанию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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