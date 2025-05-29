Хейли Бибер продала свой косметический бренд Rhode за $1 млрд

Агентство указало, что для Elf сделка ознаменует смену стратегии, поскольку компания, которая традиционно работала в массовом сегменте, выйдет на премиальный рынок. Это произойдет на фоне снижения спроса в бюджетном сегменте из-за устойчивой высокой инфляции. Rhode был основан в 2022 г. и, напротив, получил свою известность за счет бальзамов для губ, которые активно продвигались в TikTok. Бренд продает свою продукцию через свой веб-сайт или поп-ап магазины.