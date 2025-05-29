Хейли Бибер продала свой косметический бренд Rhode за $1 млрд
Американская модель Хейли Бибер продала свой бренд косметики и средств по уходу за кожей Rhode компании Elf Beauty за $1 млрд. Об этом сообщает Reuters.
Сделка включает $800 млн, которые будут выплачены акционерам Rhode наличными и акциями, а также дополнительные $200 млн в виде бонусов при выполнении определенных условий, связанных с будущими результатами компании. Закрытие сделки ожидается до конца 2025 г. По ее условиям Бибер сохранит позицию главного креативного директора марки.
Агентство указало, что для Elf сделка ознаменует смену стратегии, поскольку компания, которая традиционно работала в массовом сегменте, выйдет на премиальный рынок. Это произойдет на фоне снижения спроса в бюджетном сегменте из-за устойчивой высокой инфляции. Rhode был основан в 2022 г. и, напротив, получил свою известность за счет бальзамов для губ, которые активно продвигались в TikTok. Бренд продает свою продукцию через свой веб-сайт или поп-ап магазины.
Сама Бибер на своей странице в Instagram