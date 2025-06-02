Авиасалон МАКС могут отменить третий год подряд

МАКС – крупнейшая международная выставка аэрокосмической отрасли, которая традиционно проходит раз в два года в подмосковном Жуковском на аэродроме Летно-исследовательского института имени Громова. Салон позиционируется как одна из главных мировых площадок для демонстрации новейших достижений российской и зарубежной авиакосмической индустрии. МАКС входит в десятку крупнейших авиасалонов мира наряду с такими мероприятиями, как Ле Бурже (Франция), Фарнборо (Великобритания) и Сингапурский авиасалон.