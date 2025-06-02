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Авиасалон МАКС могут отменить третий год подряд

Ведомости

Международный авиационно-космический салон (МАКС), который планировалось провести в 2025 г., хотят отменить. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в авиаотрасли.

Вместо традиционного очного формата организаторы планируют провести онлайн-проект eMAKS, аналогичный прошлогоднему. Выставочная и демонстрационная программы будут представлены на сайте авиасалона.

«Отмена связана в первую очередь с соображениями безопасности», – отметил один из источников.

Кроме того, ключевые проекты гражданского авиапрома, такие как МС-21 и SSJ-100, которые могли бы стать центральными экспонатами МАКСа, ожидают завершения разработки только к 2026 г.

МАКС – крупнейшая международная выставка аэрокосмической отрасли, которая традиционно проходит раз в два года в подмосковном Жуковском на аэродроме Летно-исследовательского института имени Громова. Салон позиционируется как одна из главных мировых площадок для демонстрации новейших достижений российской и зарубежной авиакосмической индустрии. МАКС входит в десятку крупнейших авиасалонов мира наряду с такими мероприятиями, как Ле Бурже (Франция), Фарнборо (Великобритания) и Сингапурский авиасалон.

В июне 2023 г. проведение МАКС было перенесено на 2024 г. Тогда организаторы заверяли, что следующий авиасалон состоится и в 2025 г. Однако теперь планы могут измениться.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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