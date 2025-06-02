Авиасалон МАКС могут отменить третий год подряд
Вместо традиционного очного формата организаторы планируют провести онлайн-проект eMAKS, аналогичный прошлогоднему. Выставочная и демонстрационная программы будут представлены на сайте авиасалона.
«Отмена связана в первую очередь с соображениями безопасности», – отметил один из источников.
Кроме того, ключевые проекты гражданского авиапрома, такие как МС-21 и SSJ-100, которые могли бы стать центральными экспонатами МАКСа, ожидают завершения разработки только к 2026 г.
МАКС – крупнейшая международная выставка аэрокосмической отрасли, которая традиционно проходит раз в два года в подмосковном Жуковском на аэродроме Летно-исследовательского института имени Громова. Салон позиционируется как одна из главных мировых площадок для демонстрации новейших достижений российской и зарубежной авиакосмической индустрии. МАКС входит в десятку крупнейших авиасалонов мира наряду с такими мероприятиями, как Ле Бурже (Франция), Фарнборо (Великобритания) и Сингапурский авиасалон.
В июне 2023 г. проведение МАКС было перенесено на 2024 г. Тогда организаторы заверяли, что следующий авиасалон состоится и в 2025 г. Однако теперь планы могут измениться.