Сарицкий покинул пост замглавы Ространснадзора
Сергей Сарицкий освобожден от должности заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор). Это следует из распоряжения правительства, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным.
«Освободить Сарицкого Сергея Николаевича от должности заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по его просьбе», – говорится в сообщении.
Сарицкий родился 3 декабря 1961 г. в Владивостоке. Был назначен на пост замглавы Ространснадзора в январе 2014 г. С октября 2015-го по февраль 2017 г. исполнял обязанности руководителя службы.
Окончил Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет по специальности «эксплуатация судовых силовых установок». В 1980-х и 1990-х работал механиком на судах Тихоокеанского управления промысловой разведки и научно-исследовательского флота.
До прихода в Ространснадзор работал замначальника отдела и главным государственным инспектором по контролю за иностранными судами в Морской администрации порта Владивосток, главным специалистом департамента безопасности мореплавания Минтранспорта РФ, замначальника учреждения «Служба морской безопасности», замдиректора департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Минтранса.