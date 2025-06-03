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Сарицкий покинул пост замглавы Ространснадзора

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Сергей Сарицкий освобожден от должности заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор). Это следует из распоряжения правительства, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Освободить Сарицкого Сергея Николаевича от должности заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по его просьбе», – говорится в сообщении.

Сарицкий родился 3 декабря 1961 г. в Владивостоке. Был назначен на пост замглавы Ространснадзора в январе 2014 г. С октября 2015-го по февраль 2017 г. исполнял обязанности руководителя службы.

Окончил Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет по специальности «эксплуатация судовых силовых установок». В 1980-х и 1990-х работал механиком на судах Тихоокеанского управления промысловой разведки и научно-исследовательского флота.

До прихода в Ространснадзор работал замначальника отдела и главным государственным инспектором по контролю за иностранными судами в Морской администрации порта Владивосток, главным специалистом департамента безопасности мореплавания Минтранспорта РФ, замначальника учреждения «Служба морской безопасности», замдиректора департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Минтранса.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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