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Московских таксистов проверят на наличие аттестации

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Таксистов в столице начнут проверять на наличие аттестации. Рейды начнутся 6 июня, сообщается в Telegram-канале дептранса Москвы.

Проверками займутся инспекторы Московского автомобильно-дорожного государственного техуниверситета (МАДИ) совместно с сотрудниками Госавтоинспекции. Таксистам без аттестации придется заплатить 5000 руб. штрафа (ст. 10.14 КоАП Москвы).

Аттестация московских таксистов обязательна с марта 2025 г. Правило закреплено в федеральном законодательстве и в региональном законе «О легковом такси в городе Москве». В дептрансе подчеркнули, что служба такси не имеет права передавать заказы водителю без аттестации.

26 мая мэр столицы Сергей Собянин подписал закон о штрафах для таксистов, не сдавших аттестацию на знание города. Документ подразумевает, что водитель такси должен знать, где находятся объекты транспортной инфраструктуры и культурного наследия, медорганизации, образовательные и спортучреждения, здания органов госвласти и местного самоуправления, пути подъезда к ним. В аттестацию также включены знания о действиях в чрезвычайной ситуации и правила перевозки пассажиров и багажа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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