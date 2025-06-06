Московских таксистов проверят на наличие аттестации

26 мая мэр столицы Сергей Собянин подписал закон о штрафах для таксистов, не сдавших аттестацию на знание города. Документ подразумевает, что водитель такси должен знать, где находятся объекты транспортной инфраструктуры и культурного наследия, медорганизации, образовательные и спортучреждения, здания органов госвласти и местного самоуправления, пути подъезда к ним. В аттестацию также включены знания о действиях в чрезвычайной ситуации и правила перевозки пассажиров и багажа.