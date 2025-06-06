Московских таксистов проверят на наличие аттестации
Таксистов в столице начнут проверять на наличие аттестации. Рейды начнутся 6 июня, сообщается в Telegram-канале дептранса Москвы.
Проверками займутся инспекторы Московского автомобильно-дорожного государственного техуниверситета (МАДИ) совместно с сотрудниками Госавтоинспекции. Таксистам без аттестации придется заплатить 5000 руб. штрафа (ст. 10.14 КоАП Москвы).
Аттестация московских таксистов обязательна с марта 2025 г. Правило закреплено в федеральном законодательстве и в региональном законе «О легковом такси в городе Москве». В дептрансе подчеркнули, что служба такси не имеет права передавать заказы водителю без аттестации.
26 мая мэр столицы Сергей Собянин подписал закон о штрафах для таксистов, не сдавших аттестацию на знание города. Документ подразумевает, что водитель такси должен знать, где находятся объекты транспортной инфраструктуры и культурного наследия, медорганизации, образовательные и спортучреждения, здания органов госвласти и местного самоуправления, пути подъезда к ним. В аттестацию также включены знания о действиях в чрезвычайной ситуации и правила перевозки пассажиров и багажа.