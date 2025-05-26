Собянин утвердил штраф для не прошедших аттестацию на знание Москвы таксистов

Согласно тексту документа, таксисту нужно знать, где находятся объекты транспортной инфраструктуры и культурного наследия, медицинские организации, образовательные и спортивные учреждения, здания органов госвласти и местного самоуправления, а также пути подъезда к ним. Кроме того, в аттестацию включены знания о том, как действовать в чрезвычайной ситуации, а также правила перевозки пассажиров и багажа.