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Собянин утвердил штраф для не прошедших аттестацию на знание Москвы таксистов

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон, исходя из которого водитель такси, не сдавший аттестацию на знание города, должен заплатить штраф в размере 5000 руб., сообщается на официальном портале мэра и столичного правительства.

Согласно тексту документа, таксисту нужно знать, где находятся объекты транспортной инфраструктуры и культурного наследия, медицинские организации, образовательные и спортивные учреждения, здания органов госвласти и местного самоуправления, а также пути подъезда к ним. Кроме того, в аттестацию включены знания о том, как действовать в чрезвычайной ситуации, а также правила перевозки пассажиров и багажа.

Аттестацию для водителей легковых такси ввели с 1 марта 2025 г. Это правило закреплено в федеральном законодательстве и в региональном законе «О легковом такси в городе Москве».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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