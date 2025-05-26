Собянин утвердил штраф для не прошедших аттестацию на знание Москвы таксистов
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон, исходя из которого водитель такси, не сдавший аттестацию на знание города, должен заплатить штраф в размере 5000 руб., сообщается на официальном портале мэра и столичного правительства.
Согласно тексту документа, таксисту нужно знать, где находятся объекты транспортной инфраструктуры и культурного наследия, медицинские организации, образовательные и спортивные учреждения, здания органов госвласти и местного самоуправления, а также пути подъезда к ним. Кроме того, в аттестацию включены знания о том, как действовать в чрезвычайной ситуации, а также правила перевозки пассажиров и багажа.
Аттестацию для водителей легковых такси ввели с 1 марта 2025 г. Это правило закреплено в федеральном законодательстве и в региональном законе «О легковом такси в городе Москве».