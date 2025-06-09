Акционеры «Северстали» одобрили невыплату дивидендов за 2024 год
Акционеры «Северстали» одобрили невыплату дивидендов за 2024 г. Об этом сообщается на странице компании на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Последний раз «Северсталь» выплачивала дивиденды за девять месяцев 2024 г., тогда акционеры получили 49,06 руб. на акцию.
22 апреля совет директоров «Северстали» рекомендовал не выплачивать дивиденды и за I квартал 2025 г. из-за высокой неопределенности на рынке. По словам генерального директора АО «Северсталь менеджмент» Александра Шевелева, такое решение принято для обеспечения стабильного финансового положения компании в будущем.
По итогам I квартала 2025 г. компания увеличила продажи металлопродукции на 7% в годовом выражении, достигнув 2,66 млн т. Однако выручка сократилась на 5% г/г до 178,7 млрд руб. из-за снижения средних цен реализации. Показатель EBITDA также снизился на 40% г/г, составив 39,4 млрд руб., что привело к падению рентабельности по EBITDA до 22% (-13 п. п. г/г).
20 декабря 2024 г. «Северсталь» допустила сокращение своей инвестиционной программы. В компании отмечали, что высокие процентные ставки в экономике негативно влияют на клиентов, особенно в строительном секторе, который является ключевым потребителем металлопроката в России.