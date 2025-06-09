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Акционеры «Северстали» одобрили невыплату дивидендов за 2024 год

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Акционеры «Северстали» одобрили невыплату дивидендов за 2024 г. Об этом сообщается на странице компании на сайте центра раскрытия корпоративной информации. 

Последний раз «Северсталь» выплачивала дивиденды за девять месяцев 2024 г., тогда акционеры получили 49,06 руб. на акцию. 

22 апреля совет директоров «Северстали» рекомендовал не выплачивать дивиденды и за I квартал 2025 г. из-за высокой неопределенности на рынке. По словам генерального директора АО «Северсталь менеджмент» Александра Шевелева, такое решение принято для обеспечения стабильного финансового положения компании в будущем.

По итогам I квартала 2025 г. компания увеличила продажи металлопродукции на 7% в годовом выражении, достигнув 2,66 млн т. Однако выручка сократилась на 5% г/г до 178,7 млрд руб. из-за снижения средних цен реализации. Показатель EBITDA также снизился на 40% г/г, составив 39,4 млрд руб., что привело к падению рентабельности по EBITDA до 22% (-13 п. п. г/г).

20 декабря 2024 г. «Северсталь» допустила сокращение своей инвестиционной программы. В компании отмечали, что высокие процентные ставки в экономике негативно влияют на клиентов, особенно в строительном секторе, который является ключевым потребителем металлопроката в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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