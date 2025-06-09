Акционеры «Северстали» одобрили невыплату дивидендов за 2024 год

По итогам I квартала 2025 г. компания увеличила продажи металлопродукции на 7% в годовом выражении, достигнув 2,66 млн т. Однако выручка сократилась на 5% г/г до 178,7 млрд руб. из-за снижения средних цен реализации. Показатель EBITDA также снизился на 40% г/г, составив 39,4 млрд руб., что привело к падению рентабельности по EBITDA до 22% (-13 п. п. г/г).