ФАС планирует ограничить рост цен на гостиницы во время ПМЭФа и ВЭФа
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала механизм, позволяющий сдержать цены на проживание в гостиницах во время международных форумов в Сочи, Владивостоке и Санкт-Петербурге, сообщил глава надзорного ведомства Максим Шаскольский, передает ТАСС.
По его словам, новый механизм контроля еще не утвержден, обсуждения на этот счет продолжаются.
«Мы разработали методику, которая позволяет в отдельные дни проведения этих форумов, всего лишь в трех городах – Санкт-Петербург, Сочи, Владивосток – во время проведения международных мероприятий, скажем так, прогнозировать цены на размещение», – сказал он, отметив «безболезненность» и понятность механизма, разработанного регулятором.
Он также сообщил, что ведомство будет наблюдать за ценами во время ПМЭФ-2025, ценами после мероприятия, а затем предлагать решения и продолжать обсуждение механизма в целом. «Мы предложение дали, как методикой ограничить вот этот взрывной рост, потому что это неправильно – поднимать настолько цены», – подчеркнул он.