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ФАС планирует ограничить рост цен на гостиницы во время ПМЭФа и ВЭФа

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала механизм, позволяющий сдержать цены на проживание в гостиницах во время международных форумов в Сочи, Владивостоке и Санкт-Петербурге, сообщил глава надзорного ведомства Максим Шаскольский, передает ТАСС.

По его словам, новый механизм контроля еще не утвержден, обсуждения на этот счет продолжаются.

«Мы разработали методику, которая позволяет в отдельные дни проведения этих форумов, всего лишь в трех городах – Санкт-Петербург, Сочи, Владивосток – во время проведения международных мероприятий, скажем так, прогнозировать цены на размещение», – сказал он, отметив «безболезненность» и понятность механизма, разработанного регулятором.

Он также сообщил, что ведомство будет наблюдать за ценами во время ПМЭФ-2025, ценами после мероприятия, а затем предлагать решения и продолжать обсуждение механизма в целом. «Мы предложение дали, как методикой ограничить вот этот взрывной рост, потому что это неправильно – поднимать настолько цены», – подчеркнул он.

XXVIII Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге. Также речь шла о Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который запланирован на 3–6 сентября 2025 г. во Владивостоке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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