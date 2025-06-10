ФАС планирует ограничить рост цен на гостиницы во время ПМЭФа и ВЭФа

Он также сообщил, что ведомство будет наблюдать за ценами во время ПМЭФ-2025, ценами после мероприятия, а затем предлагать решения и продолжать обсуждение механизма в целом. «Мы предложение дали, как методикой ограничить вот этот взрывной рост, потому что это неправильно – поднимать настолько цены», – подчеркнул он.