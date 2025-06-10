ФАС признала HeadHunter доминирующей компанией на рынке
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России установила, что HeadHunter занимает доминирующее положение с долей порядка 57% на рынке поиска работы, заявил на «Антимонопольном форуме» глава ведомства Максим Шаскольский, передает ТАСС. Служба начала проверку в отношении компании.
Как объяснил Шаскольский, наличие доминирующего положения не означает, что сервис нарушает антимонопольное законодательство. При этом в ведомстве получили «достаточное количество жалоб», связанных с дискриминационным подходом HeadHunter к остальным участникам рынка, поэтому было принято решение о проверке компании.
Глава надзорной службы также рассказал, что ФАС изучит ситуацию на рынке онлайн-кинотеатров. Пользователи пожаловались на дополнительные сборы, не учтенные тарифным планом. По словам Шаскольского, необходимо сбалансировать рынок и учесть интересы потребителей, не допустив дискриминации.