ФАС признала HeadHunter доминирующей компанией на рынке

Как объяснил Шаскольский, наличие доминирующего положения не означает, что сервис нарушает антимонопольное законодательство. При этом в ведомстве получили «достаточное количество жалоб», связанных с дискриминационным подходом HeadHunter к остальным участникам рынка, поэтому было принято решение о проверке компании.