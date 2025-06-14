Мантуров рассказал о действиях России в случае помех при возвращении брендов
Возобновление работы в России иностранных брендов может помешать закреплению российского бизнеса, Москва при принятии решения о возвращении компаний будет оценивать ситуацию на рынке, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров.
Российская сторона в этом вопросе исходит из того, что нужно в первую очередь промышленности страны, отметил первый вице-премьер.
«Если ниша, освободившаяся от присутствия иностранной компании, уже занята российскими производителями, – мы должны сначала оценить [ситуацию на рынке]. И если возвращение иностранной компании будет мешать или не будет способствовать дальнейшему закреплению российского производителя, то здесь наши интересы расходятся», – сказал Мантуров.
13 мая предприниматели из «Деловой России» изложили президенту РФ Владимиру Путину собственное видение условий возвращения иностранных компаний на отечественный рынок. Председатель объединения Алексей Репик предложил разделить ушедшие компании на несколько категорий в зависимости от их поведения при выходе с российского рынка. Путин призвал проанализировать, насколько выгодно рынку появление того или иного бренда, и напомнил, что просил правительство выработать условия для возврата западных компаний в Россию, в том числе чтобы учитывалось их поведение за последние три года.