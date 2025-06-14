Мантуров рассказал о действиях России в случае помех при возвращении брендов

13 мая предприниматели из «Деловой России» изложили президенту РФ Владимиру Путину собственное видение условий возвращения иностранных компаний на отечественный рынок. Председатель объединения Алексей Репик предложил разделить ушедшие компании на несколько категорий в зависимости от их поведения при выходе с российского рынка. Путин призвал проанализировать, насколько выгодно рынку появление того или иного бренда, и напомнил, что просил правительство выработать условия для возврата западных компаний в Россию, в том числе чтобы учитывалось их поведение за последние три года.