Мантуров: возвращение иностранных компаний допустимо для повышения конкуренции

Путин призвал подходить к вопросу возвращения иностранных компаний более прагматично и индивидуально. По его мнению, необходимо проанализировать, насколько выгодно рынку появление того или иного бренда. Глава государства также напомнил, что просил правительство выработать условия для возврата западных компаний в Россию, в том числе чтобы учитывалось их поведение за последние три года.