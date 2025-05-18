Мантуров: возвращение иностранных компаний допустимо для повышения конкуренции
Возвращение западных компаний в Россию допустимо, если оно повысит конкуренцию на рынке. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров журналисту Павлу Зарубину.
«Если мы заинтересованы в более широкой номенклатуре и в повышении конкуренции, то мы будем руководствоваться таким принципом», – уточнил Мантуров (цитата по ТАСС).
13 мая предприниматели из «Деловой России» изложили президенту РФ Владимиру Путину собственное видение условий возвращения иностранных компаний на отечественный рынок. Председатель объединения Алексей Репик в ходе встречи предложил разделить ушедшие компании на несколько категорий в зависимости от их поведения при выходе с российского рынка.
Путин призвал подходить к вопросу возвращения иностранных компаний более прагматично и индивидуально. По его мнению, необходимо проанализировать, насколько выгодно рынку появление того или иного бренда. Глава государства также напомнил, что просил правительство выработать условия для возврата западных компаний в Россию, в том числе чтобы учитывалось их поведение за последние три года.