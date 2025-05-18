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Мантуров: возвращение иностранных компаний допустимо для повышения конкуренции

Ведомости

Возвращение западных компаний в Россию допустимо, если оно повысит конкуренцию на рынке. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров журналисту Павлу Зарубину.

«Если мы заинтересованы в более широкой номенклатуре и в повышении конкуренции, то мы будем руководствоваться таким принципом», – уточнил Мантуров (цитата по ТАСС).

13 мая предприниматели из «Деловой России» изложили президенту РФ Владимиру Путину собственное видение условий возвращения иностранных компаний на отечественный рынок. Председатель объединения Алексей Репик в ходе встречи предложил разделить ушедшие компании на несколько категорий в зависимости от их поведения при выходе с российского рынка.

Путин призвал подходить к вопросу возвращения иностранных компаний более прагматично и индивидуально. По его мнению, необходимо проанализировать, насколько выгодно рынку появление того или иного бренда. Глава государства также напомнил, что просил правительство выработать условия для возврата западных компаний в Россию, в том числе чтобы учитывалось их поведение за последние три года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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