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Новак: после импортозамещения РФ готова перейти к поставкам энергии «под ключ»

Ведомости

Вице-премьер Александр Новак заявил в интервью «Ведомостям», что Россия после успешного импортозамещения в нефтегазовом секторе готова предложить зарубежным партнерам комплексные энергетические решения – от поставок сырья до строительства перерабатывающих комплексов.

Как отметил вице-премьер, объем отечественного нефтегазового машиностроения уже превысил 500 млрд руб. К 2030 г. планируется 100%-ное замещение критического оборудования. В нефтехимии производство пластиков должно вырасти до 14 млн т. Развитие нефтепереработки позволит обеспечивать внутренний рынок по приемлемым ценам на 100%.  

«При реализации всех проектов по импортозамещению Россия готова приступить к экспорту услуг и поставке энергии «под ключ», – подчеркнул Новак.

По словам вице-премьера, текущие меры поддержки нефтегазовой отрасли уже дают результаты, а новые инициативы требуют тщательной проработки для максимального эффекта.

 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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