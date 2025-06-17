Новак: после импортозамещения РФ готова перейти к поставкам энергии «под ключ»
Вице-премьер Александр Новак заявил в интервью «Ведомостям», что Россия после успешного импортозамещения в нефтегазовом секторе готова предложить зарубежным партнерам комплексные энергетические решения – от поставок сырья до строительства перерабатывающих комплексов.
Как отметил вице-премьер, объем отечественного нефтегазового машиностроения уже превысил 500 млрд руб. К 2030 г. планируется 100%-ное замещение критического оборудования. В нефтехимии производство пластиков должно вырасти до 14 млн т. Развитие нефтепереработки позволит обеспечивать внутренний рынок по приемлемым ценам на 100%.
«При реализации всех проектов по импортозамещению Россия готова приступить к экспорту услуг и поставке энергии «под ключ», – подчеркнул Новак.
По словам вице-премьера, текущие меры поддержки нефтегазовой отрасли уже дают результаты, а новые инициативы требуют тщательной проработки для максимального эффекта.