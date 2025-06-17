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Известия: запрет упаковки из полистирола может повысить цены на яйца до 25%

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Яйца могут подорожать до 25%, куриное мясо – до 15-20% в результате запрета пищевой полистирольной упаковки, пишут «Известия». Минприроды предложило ограничить использование этого материала, считая его неэкологичным и трудноперерабатываемым.

При этом издание со ссылкой на экспертов написало, что запрет полистирола приведет к росту себестоимости, особенно для социально значимых продуктов. Замена на пульперкартон не только повысит издержки, но и ухудшит сохранность продукции, особенно при транспортировке.

В регионах за Уралом переход на картон будет затруднен, так как там не хватает оборудования и сырья, а доставка сделает упаковку и продукцию «золотой» из-за дорогой логистики.

Кроме того, производственное оборудование, настроенное под полистирол, нельзя быстро переоснастить. По оценке экспертов, массовый отказ от него грозит потерей более 37 000 рабочих мест и потребует до 142 млрд руб. инвестиций.

Инфляция в мае незначительно ускорилась до 0,43% в месячном выражении после 0,40% в апреле, следовало из данных Росстата. В годовом выражении показатель замедлился до 9,88% после 10,23% месяцем ранее. С начала года рост цен составил 3,56%.

За месяц продукты питания подорожали на 0,26%. Мясо кур выросло в цене на 4%, свинина – на 1,9%. В то же время подешевели гречка – на 1,1% и яйца – на 6%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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