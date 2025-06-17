Известия: запрет упаковки из полистирола может повысить цены на яйца до 25%

Яйца могут подорожать до 25%, куриное мясо – до 15-20% в результате запрета пищевой полистирольной упаковки, пишут «Известия». Минприроды предложило ограничить использование этого материала, считая его неэкологичным и трудноперерабатываемым.



При этом издание со ссылкой на экспертов написало, что запрет полистирола приведет к росту себестоимости, особенно для социально значимых продуктов. Замена на пульперкартон не только повысит издержки, но и ухудшит сохранность продукции, особенно при транспортировке.