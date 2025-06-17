Известия: запрет упаковки из полистирола может повысить цены на яйца до 25%
Яйца могут подорожать до 25%, куриное мясо – до 15-20% в результате запрета пищевой полистирольной упаковки, пишут «Известия». Минприроды предложило ограничить использование этого материала, считая его неэкологичным и трудноперерабатываемым.
При этом издание со ссылкой на экспертов написало, что запрет полистирола приведет к росту себестоимости, особенно для социально значимых продуктов. Замена на пульперкартон не только повысит издержки, но и ухудшит сохранность продукции, особенно при транспортировке.
В регионах за Уралом переход на картон будет затруднен, так как там не хватает оборудования и сырья, а доставка сделает упаковку и продукцию «золотой» из-за дорогой логистики.
Кроме того, производственное оборудование, настроенное под полистирол, нельзя быстро переоснастить. По оценке экспертов, массовый отказ от него грозит потерей более 37 000 рабочих мест и потребует до 142 млрд руб. инвестиций.
Инфляция в мае незначительно ускорилась до 0,43% в месячном выражении после 0,40% в апреле, следовало из данных Росстата. В годовом выражении показатель замедлился до 9,88% после 10,23% месяцем ранее. С начала года рост цен составил 3,56%.
За месяц продукты питания подорожали на 0,26%. Мясо кур выросло в цене на 4%, свинина – на 1,9%. В то же время подешевели гречка – на 1,1% и яйца – на 6%.