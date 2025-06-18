Metro закроет один ТЦ в Омске и Вологде

Для сотрудников закрываемых торговых центров разработана программа поддержки, включающая возможности перевода на другие позиции, содействие в трудоустройстве и улучшенные условия компенсационных выплат. Все мероприятия проводятся в строгом соответствии с трудовым законодательством и при тесном взаимодействии с региональными властями.