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Metro закроет один ТЦ в Омске и Вологде

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Оптовая компания Metro закроет до конца сентября 2025 г. один из двух торговых центров в Омске (на Черлакском тракте) и единственный ТЦ в Вологде, следует из сообщения компании.

В Омске компания сосредоточит работу на торговом центре на проспекте академика Королева. Все профессиональные клиенты сохранят доступ к услугам Metro через два канала: доставку и возможность самостоятельных закупок в сохраняющемся ТЦ.

Для Вологодского региона предусмотрена следующая схема работы: профессиональные клиенты получат доступ к полному ассортименту продукции, включая скоропортящиеся товары, через систему доставки из ярославского распределительного центра. Местный отдел продаж сохранится.

Для сотрудников закрываемых торговых центров разработана программа поддержки, включающая возможности перевода на другие позиции, содействие в трудоустройстве и улучшенные условия компенсационных выплат. Все мероприятия проводятся в строгом соответствии с трудовым законодательством и при тесном взаимодействии с региональными властями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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