Metro закроет один ТЦ в Омске и Вологде
Оптовая компания Metro закроет до конца сентября 2025 г. один из двух торговых центров в Омске (на Черлакском тракте) и единственный ТЦ в Вологде, следует из сообщения компании.
В Омске компания сосредоточит работу на торговом центре на проспекте академика Королева. Все профессиональные клиенты сохранят доступ к услугам Metro через два канала: доставку и возможность самостоятельных закупок в сохраняющемся ТЦ.
Для Вологодского региона предусмотрена следующая схема работы: профессиональные клиенты получат доступ к полному ассортименту продукции, включая скоропортящиеся товары, через систему доставки из ярославского распределительного центра. Местный отдел продаж сохранится.
Для сотрудников закрываемых торговых центров разработана программа поддержки, включающая возможности перевода на другие позиции, содействие в трудоустройстве и улучшенные условия компенсационных выплат. Все мероприятия проводятся в строгом соответствии с трудовым законодательством и при тесном взаимодействии с региональными властями.