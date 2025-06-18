Число производственных косметических компаний в РФ возрастет до 4500
Число косметических компаний, которые организуют локальное производство своей продукции в России, вырастет до 4500 компаний, что в 3,5 раза больше, чем в 2021 г. Об этом на ПМЭФе в рамках сессии «Все течет, все меняется: новые тренды потребления и развитие локальной индустрии красоты России» рассказала управляющий директор ExpoVisionRus Анна Дычева-Смирнова.
«Мы видим, что 34% россиян осознанно переходят на российские бренды», – также отметила она. По словам Дычевой-Смирновой, многие отдают предпочтение брендам из своих регионов. Доля российских брендов в косметичках женщин РФ достигла 50%.
Замминистра промышленности и торговли Михаил Юрин отметил, что системная работа в сфере ведется с 2022 г. Одними из основных целей являются продвижение российских брендов как на внутреннем, так и на зарубежном рынках, локализация производств, кадры и наука, сказал замминистра.
Руководитель Роскачества Максим Протасов рассказал, что доход МСП-производителей косметики в 2024 г. превысил 130 млрд руб. Он также подтвердил, что число компаний выросло в разы: например, количество малых предприятий в сфере прозиводства косметики за три года выросло в два раза – до 3200.
По данным Протасова, доля российской продукции в сегменте уходовой косметики достигает 40–45%, в профессиональном сегменте – 30%, в сегменте декоративной косметики – 25%.