Число производственных косметических компаний в РФ возрастет до 4500

Число косметических компаний, которые организуют локальное производство своей продукции в России, вырастет до 4500 компаний, что в 3,5 раза больше, чем в 2021 г. Об этом на ПМЭФе в рамках сессии «Все течет, все меняется: новые тренды потребления и развитие локальной индустрии красоты России» рассказала управляющий директор ExpoVisionRus Анна Дычева-Смирнова.