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Число производственных косметических компаний в РФ возрастет до 4500

Ведомости

Число косметических компаний, которые организуют локальное производство своей продукции в России, вырастет до 4500 компаний, что в 3,5 раза больше, чем в 2021 г. Об этом на ПМЭФе в рамках сессии «Все течет, все меняется: новые тренды потребления и развитие локальной индустрии красоты России» рассказала управляющий директор ExpoVisionRus Анна Дычева-Смирнова.

«Мы видим, что 34% россиян осознанно переходят на российские бренды», – также отметила она. По словам Дычевой-Смирновой, многие отдают предпочтение брендам из своих регионов. Доля российских брендов в косметичках женщин РФ достигла 50%.

Замминистра промышленности и торговли Михаил Юрин отметил, что системная работа в сфере ведется с 2022 г. Одними из основных целей являются продвижение российских брендов как на внутреннем, так и на зарубежном рынках, локализация производств, кадры и наука, сказал замминистра.

Руководитель Роскачества Максим Протасов рассказал, что доход МСП-производителей косметики в 2024 г. превысил 130 млрд руб. Он также подтвердил, что число компаний выросло в разы: например, количество малых предприятий в сфере прозиводства косметики за три года выросло в два раза – до 3200.

По данным Протасова, доля российской продукции в сегменте уходовой косметики достигает 40–45%, в профессиональном сегменте – 30%, в сегменте декоративной косметики – 25%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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