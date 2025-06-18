Россия ускоренно разрабатывает национальную цифровую логистическую платформу

Россия ускоренно разрабатывает национальную цифровую логистическую платформуЭто позволит перевозчикам существенно сократить время на оформление и доставку грузов
Россия ускоренно переходит к национальной транспортной логистической платформе, за счет которой российские перевозчики существенно сократят сроки перевозки грузов в международных транспортных коридорах. Об этом на сессии Петербургского международного экономического форума по теме «Новые модели технологических альянсов в странах БРИКС: лучшие практики» заявил заместитель министра транспорта Андрей Никитин. Президент России Владимир Путин 7 июня подписал закон, регулирующий транспортно-экспедиционную деятельность и с сентября 2026 г. электронный формат для ключевых транспортных документов станет обязательным для всех, напомнил чиновник.
По словам Никитина, российское правительство сделало несколько шагов в направлении цифровизации транспортной отрасли в стране. «Переход на обязательный электронный документооборот позволит нам узнать, что, где и за какой срок перевозится внутри нашей страны и вывозится за рубеж. Собирая дополнительные данные, мы сформируем логистическую платформу, которая при взаимодействии с другими цифровыми подсистемами позволит перевозчикам существенно сократить время на доставку грузов», – отметил Никитин.
В то же время режим одного окна, продолжает замминистра, освободит компании от бумажной волокиты при оформлении и доставке грузов, что позволит им существенно сократить время на оформление нужных документов. Но для этого российская логистическая платформа должна сопрягаться с системами партнеров России по БРИКС, чтобы перевозчики могли перевозить грузы без необходимости остановки на границе, отметил Никитин.
«Для Северного морского пути критически важно иметь качественное зондирование земли, используя навигационные и спутниковые технологии, чтобы понимать ледовую обстановку. Это позволит превратить этот маршрут эффективным коридором Суэцкого канала. Все эти задумки не будут работать без технического альянса с нашими партнерами», – сказал он.