Россия ускоренно разрабатывает национальную цифровую логистическую платформу

В то же время режим одного окна, продолжает замминистра, освободит компании от бумажной волокиты при оформлении и доставке грузов, что позволит им существенно сократить время на оформление нужных документов. Но для этого российская логистическая платформа должна сопрягаться с системами партнеров России по БРИКС, чтобы перевозчики могли перевозить грузы без необходимости остановки на границе, отметил Никитин.