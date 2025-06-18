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Россия ускоренно разрабатывает национальную цифровую логистическую платформу

Это позволит перевозчикам существенно сократить время на оформление и доставку грузов
Ведомости

Россия ускоренно переходит к национальной транспортной логистической платформе, за счет которой российские перевозчики существенно сократят сроки перевозки грузов в международных транспортных коридорах. Об этом на сессии Петербургского международного экономического форума по теме «Новые модели технологических альянсов в странах БРИКС: лучшие практики» заявил заместитель министра транспорта Андрей Никитин. Президент России Владимир Путин 7 июня подписал закон, регулирующий транспортно-экспедиционную деятельность и с сентября 2026 г. электронный формат для ключевых транспортных документов станет обязательным для всех, напомнил чиновник.

По словам Никитина, российское правительство сделало несколько шагов в направлении цифровизации транспортной отрасли в стране. «Переход на обязательный электронный документооборот позволит нам узнать, что, где и за какой срок перевозится внутри нашей страны и вывозится за рубеж. Собирая дополнительные данные, мы сформируем логистическую платформу, которая при взаимодействии с другими цифровыми подсистемами позволит перевозчикам существенно сократить время на доставку грузов», – отметил Никитин.

В то же время режим одного окна, продолжает замминистра, освободит компании от бумажной волокиты при оформлении и доставке грузов, что позволит им существенно сократить время на оформление нужных документов. Но для этого российская логистическая платформа должна сопрягаться с системами партнеров России по БРИКС, чтобы перевозчики могли перевозить грузы без необходимости остановки на границе, отметил Никитин.

«Для Северного морского пути критически важно иметь качественное зондирование земли, используя навигационные и спутниковые технологии, чтобы понимать ледовую обстановку. Это позволит превратить этот маршрут эффективным коридором Суэцкого канала. Все эти задумки не будут работать без технического альянса с нашими партнерами», – сказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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