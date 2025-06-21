Глава «Роснефти» констатировал второе рождение атомной энергетики в мире

Глава «Роснефти» напомнил, что еще несколько лет назад атомная энергетика находилась в глубоком кризисе из-за снижения активности в отрасли и крупным компаниям – Westinghouse и Areva – пришлось пройти через реструктуризацию и смену собственников. Но затем, по словам Сечина, ситуация начала меняться. За последние 5 лет ежегодные глобальные инвестиции в атомную энергетику увеличились на 50% и в прошлом году достигли $70 млрд, отметил он.