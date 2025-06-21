Глава «Роснефти» констатировал второе рождение атомной энергетики в мире
Ввод мощностей АЭС в мире на фоне роста инвестиций в отрасль будет происходить более быстрыми темпами, чем прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА). Такое мнение в ходе выступления на Энергетической панели Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) выразил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.
Сечин напомнил, что, по прогнозу МЭА, к 2050 г. установленная мощность атомной генерации в мире увеличится почти на 60% и достигнет 650 ГВт. «Думаю, эта оценка занижена. Всего несколько недель назад президент США поставил цель увеличить мощность атомной генерации в этой стране в четыре раза до 400 ГВт», – сказал он.
Сечин отметил, что на фоне роста потребления энергии в мире все виды генерации, включая атомную, переживают «второе рождение». По его словам, это хорошо иллюстрирует цена урана, которая за последние семь лет выросла более чем втрое.
Глава «Роснефти» напомнил, что еще несколько лет назад атомная энергетика находилась в глубоком кризисе из-за снижения активности в отрасли и крупным компаниям – Westinghouse и Areva – пришлось пройти через реструктуризацию и смену собственников. Но затем, по словам Сечина, ситуация начала меняться. За последние 5 лет ежегодные глобальные инвестиции в атомную энергетику увеличились на 50% и в прошлом году достигли $70 млрд, отметил он.
Одним из лидеров отрасли, по его словам, становится Китай. За последние 10 лет установленная мощность атомной генерации в этой стране выросла в пять раз и приблизилась к 60 ГВт, а в ближайшие годы Китай планирует завершить строительство еще 32 реакторов, сказал Сечин.
Инвестиции в отрасль продолжают расти, заявил глава «Роснефти». При этом, по его оценке, повышенное внимание инвесторов привлекают новые технологии, такие как малые модульные реакторы.
Сечин отметил, что Россия обладает многолетним опытом строительства атомных электростанций. Стоимость самого современного российского реактора ВВЭР-1200 значительно ниже, чем американского AP-1000, подчеркнул он. «Россия сегодня – единственная в мире страна, обладающая компетенциями во всей технологической цепочке ядерного топливного цикла, от добычи урана до утилизации ядерного топлива», – заявил Сечин.
При этом глава «Роснефти» обратил внимание, что атомная энергетика – это технологии двойного назначения. По его мнению, вопросу нераспространения ядерного оружия должно уделяться самое пристальное внимание. «Необходимо понимать, хотим ли мы дальнейшего расширения ядерного клуба», – отметил Сечин.