Сечин ожидает превращения Китая из импортера энергии в ее крупного экспортера
Китай движется к полной энергонезависимости и в обозримом будущем превратится из импортера в крупного экспортера энергии. Об этом заявил в ходе выступления на Энергетической панели Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.
Глава «Роснефти» отметил, что энергетическая политика Китая является уникальным примером грамотного подхода к развитию энергосистемы – на долю страны сегодня приходится треть мировых инвестиций в энергетический сектор.
Он обратил внимание, что в последние годы именно в Китае вводится наибольший объем новых мощностей возобновляемых источников энергии и находится более 70% мировых мощностей по производству оборудования для зеленой экономики. Это касается всей цепочки создания стоимости: от критически важных минералов до производства высокотехнологичного оборудования, не имеющего аналогов в западных странах, подчеркнул Сечин.
Также глава «Роснефти» отметил усилия Китая по увеличению инвестиций в сопутствующую инфраструктуру: вложения в энергосети этой страны в 2024 г. увеличились на 15%, а в этом году могут удвоиться. «Инвестиции в аккумуляторные батареи выросли почти в пять раз и достигли $11 млрд. На сегодняшний день общая емкость таких батарей в Китае превышает 35 ГВт, что составляет две трети всех мировых мощностей», – сказал Сечин.
При этом Китай никогда не отказывался от ископаемого топлива, обратил внимание Сечин. По его словам, по объему ввода новых мощностей угольной генерации за последние пять лет страна опередила весь остальной мир. «Сегодня доля угля в производстве электроэнергии в Китае составляет почти 60%. Только в прошлом году Китай выдал разрешения на строительство около 100 ГВт новой угольной генерации, максимальное значение за последние 10 лет, что должно усилить роль угля в энергосистеме», – подчеркнул глава «Роснефти».
По словам Сечина, скоординированный подход Китая к энергетической безопасности прослеживается на примере электромобилей. Рост их продаж привел к значительному замедлению спроса на моторное топливо в стране в прошлом году.
Немаловажной частью стратегии Китая по снижению зависимости от импорта энергоносителей является переработка угля в синтетическое топливо и химическую продукцию, отметил Сечин. По его словам, в развитие этой отрасли китайские компании вкладывают «миллиарды долларов». Уже сейчас в Китае 40 млн т угля в год направляется на производство синтетического топлива и более 260 млн т – на производство метанола и аммиака, сказал Сечин.