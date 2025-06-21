Сечин ожидает превращения Китая из импортера энергии в ее крупного экспортера

Также глава «Роснефти» отметил усилия Китая по увеличению инвестиций в сопутствующую инфраструктуру: вложения в энергосети этой страны в 2024 г. увеличились на 15%, а в этом году могут удвоиться. «Инвестиции в аккумуляторные батареи выросли почти в пять раз и достигли $11 млрд. На сегодняшний день общая емкость таких батарей в Китае превышает 35 ГВт, что составляет две трети всех мировых мощностей», – сказал Сечин.