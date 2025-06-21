Сечин указал на риск регресса в энергетике из-за стремлений к «чистой» энергии
Сторонники концепции перехода на «чистую» энергетику ведут человечество к энергетическому регрессу. Такое мнение выразил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в ходе выступления на Энергетической панели Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).
Он отметил, что за последние 10 лет совокупные расходы на зеленый энергопереход достигли $10 трлн, а доля солнечной и ветровой энергии в мировом энергобалансе увеличилась всего на 4 п. п. до 6%. «По оценке Международного энергетического агентства, только в этом году мир инвестирует более $2 трлн в развитие так называемой «чистой» энергетики. Это вдвое больше, чем в ископаемое топливо, на которое по-прежнему приходится почти 80% мирового энергопотребления», – обратил внимание Сечин.
По словам главы «Роснефти», даже удвоение инвестиций в зеленую энергетику не даст желаемого ее сторонниками результата. Сечин отметил, что, по оценкам экспертов, достижение нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2050 г. требует более $180 трлн вложений, то есть более $7 трлн в год. «А ведь еще Талейран говорил: «Все то, что избыточно, – несущественно», – заметил он.
Интеграция возобновляемых источников энергии требует глубокой трансформации инфраструктуры, масштабы которой недооцениваются, продолжил глава «Роснефти». По оценке Международного энергетического агентства, глобальные вложения в развитие энергосетей в два с половиной раза отстают от инвестиций в генерацию, обратил внимание он.
Глава «Роснефти» также отметил, что советский ученый Петр Капица доказал, что ключевой характеристикой любого вида энергии является плотность энергетического потока. По этому показателю показатели таких видов ископаемого топлива, как уголь (135,1 Вт на 1 кв. м), нефть (195 Вт на 1 кв. м) и газ (482 Вт на 1 кв. м), а также атомная энергия (241 Вт на 1 кв. м), существенно опережают показатели солнечной (6,6 Вт на 1 кв. м) и ветровой энергии (1,8 Вт на 1 кв. м), обратил внимание он. «Таким образом, концепция «чистого нуля» фактически перечеркивает столетия поступательного развития общества, предлагая человечеству энергетический регресс», – подчеркнул Сечин.
По его словам, у европейских политиков не хватает смелости публично признать этот факт. «Их слепая вера в зеленый переход уже напоминает зависимость. Как метко выразился один из классиков французской литературы: «Красный нос – признак постоянства характера», – заметил Сечин.