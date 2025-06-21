Сечин указал на риск регресса в энергетике из-за стремлений к «чистой» энергии

Он отметил, что за последние 10 лет совокупные расходы на зеленый энергопереход достигли $10 трлн, а доля солнечной и ветровой энергии в мировом энергобалансе увеличилась всего на 4 п. п. до 6%. «По оценке Международного энергетического агентства, только в этом году мир инвестирует более $2 трлн в развитие так называемой «чистой» энергетики. Это вдвое больше, чем в ископаемое топливо, на которое по-прежнему приходится почти 80% мирового энергопотребления», – обратил внимание Сечин.