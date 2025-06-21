Развивающиеся страны обеспечат рост спроса на энергию на четверть к 2050 году

По мнению Сечина, одной из главных причин такой тенденции является демография: в ближайшие 25 лет население стран Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона суммарно вырастет на 1,4 млрд человек, что обеспечит практически весь прирост населения мира. Другой причиной глава «Роснефти» назвал урбанизацию в странах Азии и Африки: по оценке МЭА, в ближайшие 25 лет число горожан в них увеличится более чем на 1,6 млрд человек.