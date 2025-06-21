Развивающиеся страны обеспечат рост спроса на энергию на четверть к 2050 году
Мировое потребление энергии к 2050 г. вырастет на четверть, или на 50 млн барр. нефтяного эквивалента в сутки, при этом ключевым фактором роста спроса будет увеличение спроса на энергию в развивающихся странах. Об этом заявил в ходе выступления на Энергетической панели Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.
«К 2050 г. при потреблении энергии населением Африки, Индии и Юго-Восточной Азии на сегодняшнем уровне населения Китая, совокупное дополнительное потребление составит около 50 млн барр. нефтяного эквивалента в сутки. Это равно четверти мирового спроса на энергию на сегодняшний день», – сказал он.
По мнению Сечина, одной из главных причин такой тенденции является демография: в ближайшие 25 лет население стран Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона суммарно вырастет на 1,4 млрд человек, что обеспечит практически весь прирост населения мира. Другой причиной глава «Роснефти» назвал урбанизацию в странах Азии и Африки: по оценке МЭА, в ближайшие 25 лет число горожан в них увеличится более чем на 1,6 млрд человек.
Ключевым вызовом Сечин назвал рост потребления электроэнергии. По его словам, в 2025 г. инвестиции в этот сектор на 50% превысят вложения в ископаемое топливо. «За последние 15 лет потребление электроэнергии росло опережающими темпами, а в следующие 25 лет, по расчетам Международного энергетического агентства, выработка электроэнергии должна удвоиться», – добавил он. При этом наибольший вклад в этот рост внесут страны Азиатско-Тихоокеанского региона, которые обеспечат 60% прироста потребления, отметил Сечин.
«Особенно ярко этот процесс виден на примере Индии, где пиковая нагрузка на энергосистему выросла почти на 70% за последние 10 лет», – заключил он.