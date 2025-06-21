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Развивающиеся страны обеспечат рост спроса на энергию на четверть к 2050 году

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Мировое потребление энергии к 2050 г. вырастет на четверть, или на 50 млн барр. нефтяного эквивалента в сутки, при этом ключевым фактором роста спроса будет увеличение спроса на энергию в развивающихся странах. Об этом заявил в ходе выступления на Энергетической панели Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

«К 2050 г. при потреблении энергии населением Африки, Индии и Юго-Восточной Азии на сегодняшнем уровне населения Китая, совокупное дополнительное потребление составит около 50 млн барр. нефтяного эквивалента в сутки. Это равно четверти мирового спроса на энергию на сегодняшний день», – сказал он.

По мнению Сечина, одной из главных причин такой тенденции является демография: в ближайшие 25 лет население стран Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона суммарно вырастет на 1,4 млрд человек, что обеспечит практически весь прирост населения мира. Другой причиной глава «Роснефти» назвал урбанизацию в странах Азии и Африки: по оценке МЭА, в ближайшие 25 лет число горожан в них увеличится более чем на 1,6 млрд человек.

Ключевым вызовом Сечин назвал рост потребления электроэнергии. По его словам, в 2025 г. инвестиции в этот сектор на 50% превысят вложения в ископаемое топливо. «За последние 15 лет потребление электроэнергии росло опережающими темпами, а в следующие 25 лет, по расчетам Международного энергетического агентства, выработка электроэнергии должна удвоиться», – добавил он. При этом наибольший вклад в этот рост внесут страны Азиатско-Тихоокеанского региона, которые обеспечат 60% прироста потребления, отметил Сечин.

«Особенно ярко этот процесс виден на примере Индии, где пиковая нагрузка на энергосистему выросла почти на 70% за последние 10 лет», – заключил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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