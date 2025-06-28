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Kia зарегистрировала в России два товарных знака для продажи электромобилей

Ведомости

Южнокорейская марка Kia зарегистрировала в Роспатенте два товарных знака на модели электромобилей Kia Ev7 и Kia Ev9 для продажи в РФ. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на электронную базу ведомства.

Заявки были поданы в сентябре прошлого года и в июне 2025 г. Правообладателем обоих товарных знаков выступает «Киа корпорейшн».

Регистрация позволяет автоконцерну производить и продавать в России под маркой Kia не только данные электромобили, но и другие легковые автомобили, грузовики, а также комплектующие для них и проч.

С начала года помимо данных товарных знаков Kia Роспатент одобрил регистрацию уже как минимум по шести заявкам компании. Последние три были одобрены 16 апреля. Согласно документам, Kia сможет проектировать автомобильные заводы в России, оказывать услуги по дизайну машин, производить и реализовывать автомобили, технические масла и смазочные материалы.

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