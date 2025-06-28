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Безос потратил на свадьбу с Лорен Санчес в Италии до $56 млн

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Трехдневные свадебные торжества основателя Amazon Джеффа Безоса и журналистки Лорен Санчес могут стоить от $47 млн до $56 млн, пишет Reuters со ссылкой на главу региона Венето Луку Дзайю.

На свадьбу бизнесмена, которая проходит на этой неделе в Венеции, приглашены около 200–250 гостей. Празднования начались вечером 26 июня в монастыре Мадонны дель Орто, средневековой церкви в центральном районе Каннареджо. На следующий день пара обменялась кольцами на острове Сан-Джорджо, а в субботу, 28 июня, состоится главная вечеринка. Ожидается, что на ней выступят Леди Гага и Элтон Джон. Среди гостей свадьбы – дочь президента США Дональда Трампа Иванка и его зять Джаред Кушнер, Билл Гейтс, Орландо Блум, Опра Уинфри и другие знаменитости.

По данным минтуризма Италии, общий экономический эффект свадьбы составит $1,12 млрд.

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