Безос потратил на свадьбу с Лорен Санчес в Италии до $56 млн

На свадьбу бизнесмена, которая проходит на этой неделе в Венеции, приглашены около 200–250 гостей. Празднования начались вечером 26 июня в монастыре Мадонны дель Орто, средневековой церкви в центральном районе Каннареджо. На следующий день пара обменялась кольцами на острове Сан-Джорджо, а в субботу, 28 июня, состоится главная вечеринка. Ожидается, что на ней выступят Леди Гага и Элтон Джон. Среди гостей свадьбы – дочь президента США Дональда Трампа Иванка и его зять Джаред Кушнер, Билл Гейтс, Орландо Блум, Опра Уинфри и другие знаменитости.